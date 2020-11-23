OneWeb запланировала на 17 декабря запуск 36 спутников связи с космодрома Восточный

Запуск спутников станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Британская компания OneWeb назвала 17 декабря расчетной датой запуска своих 36 спутников связи с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении, распространенном ею в пятницу.

"OneWeb сообщает о том, что 17 декабря 2020 года - расчетная дата возвращения к полетам, когда полезная нагрузка из 36 спутников будет запущена при помощи [французской компании - оператора запуска] Arianespace с космодрома Восточный", - отмечается в сообщении британской компании.

Запуск спутников OneWeb станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный. В четверг самолет Ан-124-100 "Руслан" с 36 спутниками связи OneWeb прибыл из США в Благовещенск. Как уточнили в Роскосмосе, специалисты космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) уже "транспортировали их на космодром Восточный, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

"Запуски продолжатся на протяжении 2021 и 2022 годов, а OneWeb сейчас находится на пути к тому, чтобы начать предоставлять услуги по коммерческому подключению в Великобритании и Арктическом регионе в конце 2021 года и будет расширяться, чтобы предоставить глобальные услуги в 2022 году", - подчеркнули в компании.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 спутников OneWeb. Их производство активизировало совместное предприятие OneWeb и концерна Airbus.