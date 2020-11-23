Великобритания делает рекордный вклад в свою «оборонку»

Великобритания намерена укрепить свою обороноспособность. Вчера, 19 ноября, информационное агентство BBC сообщило о том, что премьер-министр Борис Джонсон анонсировал рекордные за последние тридцать лет инвестиции в британский военно-промышленный комплекс. В течение следующих четырёх лет Минобороны будет ежегодно получать £4 млрд сверх обычного годового бюджета.

«Международная ситуация сегодня опаснее, а конкуренция между странами интенсивнее, чем в любой момент после завершения Холодной войны. Это наш шанс покончить с эпохой отступления, преобразить наши вооружённые силы, объединить и развить страну, стать пионерами в области новых технологий, защитить наших людей и наш образ жизни», — заявил Джонсон, выступая в Палате общин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Источник изображения: reuters.com

Годовой бюджет британского Минобороны составляет порядка £40 млрд фунтов. Дополнительные 16,5 млрд за четыре года увеличат его примерно на 10%. Деньги пойдут на развитие проектов в области кибербезопасности и освоения космоса — в рамках этих проектов будет создано около 40 000 рабочих мест.