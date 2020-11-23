Войти
WarSpot

Великобритания делает рекордный вклад в свою «оборонку»

307
0
0
Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: warspot.ru

Великобритания намерена укрепить свою обороноспособность. Вчера, 19 ноября, информационное агентство BBC сообщило о том, что премьер-министр Борис Джонсон анонсировал рекордные за последние тридцать лет инвестиции в британский военно-промышленный комплекс. В течение следующих четырёх лет Минобороны будет ежегодно получать £4 млрд сверх обычного годового бюджета.

«Международная ситуация сегодня опаснее, а конкуренция между странами интенсивнее, чем в любой момент после завершения Холодной войны. Это наш шанс покончить с эпохой отступления, преобразить наши вооружённые силы, объединить и развить страну, стать пионерами в области новых технологий, защитить наших людей и наш образ жизни», — заявил Джонсон, выступая в Палате общин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Источник изображения: reuters.com

Годовой бюджет британского Минобороны составляет порядка £40 млрд фунтов. Дополнительные 16,5 млрд за четыре года увеличат его примерно на 10%. Деньги пойдут на развитие проектов в области кибербезопасности и освоения космоса — в рамках этих проектов будет создано около 40 000 рабочих мест.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Кибербезопасность
Похожие новости
18.05.2020
Две правды родины свободной прессы
15.09.2017
Западные консультанты по борьбе с коррупцией осаждают Украину
05.09.2014
Американское доминирование на море, в небе и в космосе не является гарантированным
18.07.2014
Международный авиасалон "Фарнборо-2014": Airbus Defence and Space представляет широкий спектр продукции
04.07.2011
США хотят быть планетарным модератором
17.03.2011
Осторожно: вирусы!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 15:56
  • 103
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников