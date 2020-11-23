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Naked Science

Военно-морские силы США вооружили свои субмарины новой беспилотной авиационной системой

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USS Annapolis
USS Annapolis.
Источник изображения: seapowermagazine

Американские субмарины получили беспилотные авиационные комплексы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS). Они будут выполнять задачи, связанные с разведкой и целеуказанием.

Американские подводные лодки стали еще опаснее. По словам контр-адмирала Дэйва Гоггинса, в сентябре этого года ВМС США развернули на своих субмаринах новые БПЛА типа SLUAS.

Ранее Соединенные Штаты испытали комплекс с борта субмарины типа Los Angeles — SSN 760 Annapolis. Используя SLUAS, лодка смогла сымитировать торпедную атаку на надводный корабль типа Independence на почти максимально возможном расстоянии пуска торпеды.

Известно также об испытании комплекса при атаке наземного объекта. Всего в демонстрационных тестах задействовали два десятка аппаратов типа SLUAS. Характеристики комплекса не раскрывают.

Ранее американские Военно-морские силы применили дрон для доставки груза на стратегическую подводную лодку типа Ohio — USS Henry M. Jackson (SSBN-730). Подобный эксперимент провели также с участием многоцелевой субмарины типа Virginia.

Напомним, очередную такую субмарину — корабль USS Delaware — американцы ввели в строй в апреле. Немного позже ВМС вооружились еще одной подлодкой этого типа — USS Vermont.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-2
Los Angeles
Ohio
Virginia АПЛ
БПЛА
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