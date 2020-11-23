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ТАСС

Армянские военные покинули Агдамский район, перешедший под контроль Азербайджана

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Колонна азербайджанских танков движется в сторону города Агдам
Колонна азербайджанских танков движется в сторону города Агдам.
Источник изображения: © AP Photo, Abbas Atilay

Переход прошел в штатном режиме, без инцидентов и провокаций, отметил начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков

АГДАМ /Азербайджан/, 20 ноября. /ТАСС/. Армянские вооруженные силы покинули Агдамский район Нагорного Карабаха, перешедший в пятницу под контроль Азербайджана, сообщил журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.

"Роль российского миротворческого контингента - обеспечить безопасность гражданского населения в строгом соответствии с соглашениями, обеспечить вывод армянских подразделений с территории - они уже выведены, обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района при входе сюда подразделений азербайджанских вооруженных сил", - сказал Волков.

Он добавил, что переход района под контроль Азербайджана прошел в штатном режиме, без инцидентов и провокаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в пятницу объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

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Азербайджан
Армения
Россия
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