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Интерфакс-АВН

Российские военные проверили в Крыму готовность систем ПВО

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Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей и бомбардировщиков морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) проверили систему противовоздушной обороны (ПВО) Крымского полуострова.

"Всего в проверке было задействовано четыре самолёта, а также ЗРС С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в пятницу.

Тренировка прошла в рамках проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны системы ПВО Крымского полуострова.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с разных направлений. В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО", - информирует штаб ЧФ.

По его данным, боевые расчёты систем ПВО С-400 "успешно справились с учебно-боевой задачей", обнаружив и осуществив электронные пуски по контрольным целям.

Военное ведомство за несколько лет значительно усилило группировку в Крыму, в том числе, за счет зенитных ракетных систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

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