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Газета.ru

Перестановки в кабинете: министр обороны Армении ушел в отставку

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Источник изображения: gazeta.ru

Президент Армении утвердил отставку главы Минобороны страны

В Армении произошел ряд перестановок - в республиканских минобороны, МЧС и минтруда сменились руководители. Пост главы военного ведомства теперь будет занимать советник премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян, который ранее уже был министром обороны. Перестановки происходят на фоне непрекращающихся в стране протестов оппозиции, связанных с подписанием соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Президент Армении Армен Саркисян 20 ноября принял решение отправить в отставку министра обороны респубилки Давида Тонояна. На его место назначен главный советник премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян, сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент подписал указ об увольнении министра обороны Давида Тонояна. Другим указом президента новым министром обороны назначен Вагаршак Арутюнян", - указано в сообщении.

Тонояна назначили министром обороны Армении в мае 2018 года.

Он занял этот пост после политических изменений в стране. До этого он в разные годы занимал должность главы МЧС, а также был заместителем министра обороны.

Ранее газета "Аравот" ("Утро") со ссылкой на собственные источники сообщала, что Давид Тоноян подал в отставку. О том, что министр обороны и другие ответственные лица, допустившие "непростительные просчеты" в рамках обострения конфликта в Нагорном Карабахе, должны уйти в отставку, заявлял депутат армянского парламента от правящей партии "Мой шаг" Андраник Кочарян. Он утверждал, что "безнаказанность этих людей» может привести к продолжению негативных явлений и создать серьезные угрозы безопасности.

Пришедший на смену Тонояну 63-летний Вагаршак Арутюнян - главный военный советник Никола Пашиняна. Он родился в 1956 году в грузинском Ахалкалаки. В 1978 году он закончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова в Баку. В 1978-1990 годах он служил на Дальнем Востоке, а в начале 1990-х годов вернулся в Армению и начал работать в МВД и минобороны. В разные годы он занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начальника штаба главного командования объединенных вооруженных сил стран СНГ, замначальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, а также был министром обороны Армении в 1999-2000 годах.

У Арутюняна был конфликт с бывшим тогда президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года. Тогда его понизили в звании, а затем уволили с поста министра. В 2002 году он вступил в оппозиционную партию «Республика».

В звании генерал-лейтенанта Арутюнян был восстановлен только в 2019 году, после прихода к власти Пашиняна.

Смена министра обороны стала не единственным решением, принятым армянским президентом 20 ноября. Он также подписал указ о назначении Андраника Пилояна министром чрезвычайных ситуаций страны.

Бывший глава МЧС Феликс Цолакян подал в отставку 17 ноября. Генерал-майор Пилоян до своего назначения на пост главы МЧС руководил одним из армейских корпусов.

Кроме того, Саркисян подписал указ об освобождении с занимаемой должности министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян. Его место займет советник премьер-министра Месроп Аракелян.

Такие перестановки в армянских ведомствах происходят на фоне протестов оппозиции, которые сейчас проходят в стране.

Митингующие борются за отставку Никола Пашиняна с поста премьер-министра республики. Эти демонстрации начались в ночь на 10 ноября, после того как президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев. По этому соглашению ряд районов в регионе был передан Азербайджану.

Протесты в Армении связаны с тем, что этот документ восприняли как капитуляцию Еревана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве.


Лидия Мисник

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Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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