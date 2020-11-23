Как межведомственное взаимодействие работает на оборону России

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, как действующая в России уже семь лет система межведомственного взаимодействия помогает укреплять безопасность страны и решать проблемы ее граждан.

По словам Мизинцева, серьезным экзаменом для проверки эффективности этой системы в оборонной сфере стали стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Генерал напомнил, что помимо военных в них были задействованы 160 органов исполнительной власти различных уровней - в три раза больше, чем на аналогичных маневрах "Кавказ". "Всего было отработано более 380 совместных задач. Учения также стали площадкой межгосударственного взаимодействия. В них приняли участие восемь иностранных государств, своих наблюдателей направили пять стран", - отметил генерал в своем выступлении на прошедшей в пятницу VI межведомственной научно-практической конференции.

Он также напомнил, что в рамках стратегического сдерживания в районах Мирового океана Военно-морской флот России совместно с территориальными органами ФСБ, МВД, ФСИН и Росгвардии провел в акваториях трех океанов и десяти морей оперативные учения межвидовой группировки сил "Океанский щит - 2020". "В рамках обеспечения мобилизационной готовности государства и Вооруженных сил в 2020 году привлечение федеральных и региональных органов власти на стратегические, командно-штабные и комплексные мобилизационные учения выросло на 21 и 9 процентов соответственно. Успешно решены совместные задачи по обеспечению мобилизационного развертывания войск, планированию и ведению территориальной обороны", - сделал вывод Мизинцев.

Еще раз к защите наших интересов на море он вернулся, когда речь зашла, в частности, о возвращении на родину российских моряков. Генерал сказал, что благодаря отлаженной системе взаимодействия Минобороны, МИДа и Минтранса удалось освободить 81 гражданина РФ, которые были в составе экипажей задержанных в иностранных портах судов, и 15 наших моряков, находящихся в руках пиратов.

Мизинцев рассказ еще об одной важнейшей составляющей такой межведомственной работы. По его словам, рабочей группой представителей Минобороны, МИДа, Минздрава, ФСБ, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка из Сирии в Россию возвратили уже 129 детей, переживших ужасы войны. К этому надо добавить, что Межведомственный координационный штаб, созданный на базе нашего военного ведомства, содействовал возвращению на родину свыше 2 миллионов сирийских граждан.

Отдельная тема - взаимодействие при реализации крупных экономических проектов. Подробно на ней Мизинцев не останавливался, но один пример такой успешной работы привел. По его словам, в рамках строительства газопровода "Северный поток" совместно с Минтрансом и Росморречфлотом была успешно выполнена стратегическая задача по обеспечению безопасного перехода трех судов общества "Газпромфлот" из Находки в Балтийск.

Генерал также напомнил, что совместно с Русским географическим обществом военные провели четыре научно-исследовательских экспедиции по сохранению памяти об исторических фактах Великой Отечественной войны и увековечиванию подвигов русского народа в Арктике. Вывезено для реставрации 12 экспонатов, благоустроено три воинских мемориала. А в ходе совместной российско-сирийской археологической экспедиции в акватории города Тартус и острова Арвад были обнаружены 72 подводно-археологических артефакта.

Традиционно важным полем межгосударственных и межведомственных отношений Мизинцев назвал международный военно-технический форум "Армия". По итогам его работы в 2020 году предприятия оборонно-промышленного комплекса с иностранными партнерами подписали контракты на сумму 1 триллион 160 миллионов рублей, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года.

Эффективной площадкой для развития межведомственного взаимодействия являются и Армейские международные игры. "В этом году количество участников от федеральных органов исполнительной власти выросло до 35, а сборные команды МЧС и Росгвардии впервые приняли участие в международном этапе игр, - отметил Мизинцев. - Расширяется и география игр, уже 14 регионов на высоком организационном уровне встречали участников соревнований".

По словам генерала, взаимодействие ведущих научно-исследовательских организаций, передовых вузов страны и предприятий ОПК на научно-исследовательской базе технополиса "ЭРА" позволяет последовательно наращивать научно-технический потенциал Вооруженных сил. "В этом году еще 81 предприятие и организация приняли активное участие в совместных научных исследованиях, разработано и внедрено 66 рационализаторских предложений, успешно завершены 21 научно-исследовательская работа по шестнадцати направлениям научных исследований", - привел статистику начальник Национального центра управления обороной РФ.

На конференции он сообщил новость, которая наверняка порадует многих. Минобороны во взаимодействии с Минобрнауки и Минцифры завершает создание ведомственной электронной библиотеки. "Уже сейчас учащиеся вузов получили доступ к более чем 50 миллионам изданий крупнейших российских электронных ресурсов, что в 1,2 раза превышает фонды Цифровой публичной библиотеки США", - сказал Мизинцев.

Он также подчеркнул, что межведомственное взаимодействие помогает развивать медицину, успешно бороться с инфекциями - от тифа до COVID-19, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, более двухсот лет осваивать Арктику и Заполярье.

Но главное, что такое сотрудничество позволяет эффективно развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс, совершенствовать инфраструктуру регионов страны и укреплять оборону России, что является ключевым элементом обеспечения ее суверенитета во всех сферах.

Юрий Гаврилов