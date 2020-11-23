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ЦАМТО

Компания Boeing заключила контракт на поставку двух самолетов-заправщиков KC-46A Воздушным силам самообороны Японии

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Источник изображения: Nilsa E. Garcia / ВВС США

ЦАМТО, 20 ноября. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing контракта на поставку третьего и четвертого многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A для Воздушных сил самообороны Японии.

Подписанный в рамках программы "Иностранные военные продажи" контракт стоимостью 342,12 млн. долл. является реализацией опциона к базовому соглашению. Работы будут выполняться на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон) и завершатся к 30 июня 2023 года. После подписания данного контракта общая стоимость заказа на поставку самолетов KC-46A для Японии возросла до 800,97 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Министерство обороны Японии объявило компанию Boeing победителем конкурса на поставку новых самолетов-заправщиков для Воздушных сил самообороны после отказа от участия в конкурсе Airbus. KC-46A заменят четыре эксплуатирующихся KC-767J.

Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг в сентябре 2016 года. Общая стоимость продажи оценивалась в сумму до 1,9 млрд. долл.

В декабре 2017 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт на поставку первого самолета KC-46A для Воздушных сил самообороны Японии. В декабре 2018 года с Boeing был заключен контракт на поставку Японии второго KC-46A.

Сборка первого KC-46A для Японии началась в сентябре 2019 года. Выкатки самолета состоялась в сентябре 2020 года. Как планируется, он будет передан заказчику в 2021 году, с некоторым отставанием от первоначально согласованного графика.

Закупка KC-46A включена в предложенную правительством среднесрочную программу обороны Японии на 2019-2023 гг. MTDP (Medium-Term Defense Program). В рамках данных планов, Воздушные силы самообороны Японии намерены сформировать новую эскадрилью заправщиков на авиабазе Михо в префектуре Тоттори.

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Страны
США
Япония
Продукция
КС-46
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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