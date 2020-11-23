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Китай поджарил индийских военных в лазерной микроволновке

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Источник изображения: vpk-news.ru

В спорном районе Ладакх продолжаются столкновения между подразделениями НОАК и ВС Индии. Стороны стягивают на данный участок тяжелое вооружение, намереваясь решить конфликт с помощью силы, а не путем дипломатических переговоров.

Если еще недавно между индийскими и китайскими военными фиксировались лишь рукопашные стычки и использование камней, дубин и палок, как в доисторические времена, то зашедший далеко прогресс видимо повлиял на характер столкновений. В результате НОАК применила против индийцев боевые лазеры. Это позволило серьезно потеснить военнослужащих Индии в труднодоступном горном районе.

«Заместитель декана факультета международных отношений китайского университета Женьминь профессор Цзинь Канронг рассказал в телевизионной программе, что Народно-освободительной армией Китая (НОАК) в Ладакхе было применено лазерное оружие против индийских солдат. Это происходило во время стычек в районе озера Пангонг.

Канронг утверждает, что китайские военные применили «инновационное высокомощное микроволновое оружие», когда индийские солдаты контролировали вершины гор в Ладакхе, и их невозможно было оттуда выбить с помощью обычного оружия. «Наши военные излучали микроволны от подножия горы к вершине, где Вооруженные силы Индии занимали позиции, превращая их в «печь». Это привело к тому, что из-за применения лазерного оружия индийские солдаты быстро отступили с доминирующих позиций», - утверждает Free News со ссылкой на российское информационное издание «Военное обозрение».

На вооружении КНР действительно находятся различного рода лазерные боевые комплексы. Часть из них установлена на летательных аппаратах. Вероятно, именно ими осуществлялось «поражение» индийских позиций.

Данный инцидент является первым боевым применением лазерных комплексов в ходе вооруженного конфликта. Учитывая, что цель была достигнута, это говорит о перспективности такого вида вооружений.

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Страны
Индия
Китай
Россия
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