Российский МИД: Норвегия проводит антироссийскую оборонную политику (NRK, Норвегия)

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу норвежской оборонной политики. Она отметила, что норвежцы лишь на словах стремятся к добрососедству, а на деле активно участвуют в военной деятельности НАТО, в рамках которой Россия считается противником. Норвежский дипломат ответил на критику.

Российский МИД сегодня резко раскритиковал норвежскую оборонную политику на севере. Официальный представитель министерства Мария Захарова особенно обеспокоена тем, что в гражданском порту около Тромсё размещаются американские атомные подлодки

Официальный представитель российского министерства иностранных дел сегодня подробно и основательно прокомментировала норвежскую оборонную политику.

Мария Захарова отметила, что в 2014 году норвежские власти разорвали все связи с Россией в военной сфере. Сейчас россияне не видят никаких признаков того, что норвежцы хотят эти связи восстановить.

"Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ", - сказала Захарова.

Оборонная политика в антироссийском ключе

Официальный представитель российского МИД утверждает, что иностранные военные силы сейчас практически постоянно находятся на норвежской территории, и их численность все время растет. И это, по словам Захаровой, вопреки базовой политике, принятой Норвегией после войны, которая сводится к тому, что на постоянной основе иностранные войска в стране размещаться не должны.

Особенно резко критикует Россия учения НАТО, проводимые на севере Норвегии и в прибрежных областях.

"Абсолютно в антироссийском ключе формируются планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружения, модернизации военной инфраструктуры, увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, и что особо удивляет, по сюжету этих учений, Россия фигурирует в качестве противника", - подчеркивает Захарова.

Российские власти также обеспокоены недавним присутствием американской подводной лодки в порту неподалеку от Тромсё. Россияне явно встревожены усилением военной активности НАТО на севере. На Кольском полуострове находятся важнейшие военные базы России, где размещены ее подводные лодки с ядерным оружием дальнего радиуса действия.

"Территория Норвегии становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику. Все это вписывается в усилия по укреплению натовской военной инфраструктуры у наших рубежей", - указала Захарова.

Россия ответит

По мнению российского МИД, заявления норвежских властей о том, что они хотели бы наладить с Россией успешное сотрудничество, не соответствуют "проводимому на практике деструктивному курсу на сдерживание России".

"Мы не сможем не учитывать соответствующие действия в контексте планирования мероприятий по обеспечению национальной безопасности России", - сказала официальный представитель МИД.

Однако она подчеркнула, что российская сторона хотела бы восстановить диалог, который способствовал бы доверию и безопасности.

Также Захарова раскритиковала норвежские СМИ за то, что они передают позицию России в искаженном виде. По ее словам, рядовым норвежцам не дают составить представление о том, что на самом деле предлагает Россия.

Норвежский МИД утверждает, что позиция Норвегии хорошо известна

Министерство иностранных дел в электронном письме NRK сообщило, что Норвегия хотела бы наладить хорошее и плодотворное сотрудничество с Россией. В то же время норвежская политика по России остается стабильной, она предсказуема и ясна.

"Российские власти прекрасно осведомлены о норвежской позиции во всех областях политики, включая сотрудничество с союзниками", - написал заместитель министра Аудун Халворсен (Audun Halvorsen) в письме.

Он отрицает, что оборонная политика Норвегии направлена против России или какой-либо другой страны.

"Но Россия стабильно остается определяющим фактором норвежской оборонной политики. В последние годы Россия провела масштабную модернизацию своих вооруженных сил и очень активно проводила учения в Баренцевом, Норвежском и Северном морях. Россия демонстрирует способность урезать пространство для маневра НАТО, мешать союзникам свободно передвигаться, угрожать трансатлантическим маршрутам снабжения и лишать альянс возможности перебрасывать подкрепления через Атлантику. Это сказывается на безопасности Норвегии и ее союзников", - пишет Халворсен.

Он заверяет, что цель Норвегии - низкий уровень напряженности на севере и что Норвегия заинтересована в диалоге с Россией и обоюдной открытости по поводу военной активности в этих районах, что поможет избежать недопонимания и непреднамеренной эскалации.

"Мы ценим практическое сотрудничество с Россией в таких областях, как рыболовство, береговая охрана, ядерная безопасность, экология и здравоохранение, поисково-спасательные работы и охрана границ. Мы поддерживаем контакт с российскими властями как в гражданской, так и в военной сфере. Это сотрудничество обеспечивает предсказуемость, особенно на севере, а это в наших общих интересах", - написал Халворсен.

"Мы постоянно поддерживаем политический диалог с Россией. Это важная возможность обсудить темы, интересные для обеих сторон, но также способ донести позицию Норвегии по вопросам, где согласия нет. До кризиса, вызванного коронавирусом, наши страны регулярно встречались на высоком уровне, и мы намерены возобновить запланированные встречи и визиты, как только это станет возможным", - подытожил он.

Ян Эспен Круcе (Jan Espen Kruse), Давид Воислав Креклинг (David Vojislav Krekling), Юлия Кирсебум Томмессен (Julia Kirsebom Thommessen)