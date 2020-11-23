TV 2 (Норвегия): вооруженные силы планируют гигантские учения

Командующий главным штабом вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен хотел бы, чтобы на севере Норвегии и в Северной Атлантике проводилось больше совместных учений с союзниками по НАТО. Россия не скрывает, что сильно нарастила военный потенциал в этих районах, и норвежцы хотят наблюдать за ее деятельностью.

"Учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности, мы бы хотели, чтобы в будущем чаще проводились совместные с нашими союзниками учения в Норвегии, по масштабу сопоставимые с учениями НАТО в 1980-е", - говорит командующий главным штабом вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен.

Военные корабли Португалии, Дании и Канады - стран, на постоянной основе входящих в военно-морские силы НАТО - прибыли в Норвегию на учения "Флотекс-2020" (Flotex 2020).

Кроме того, только что закончились большие бригадные учения, в которых участвовали до 4 тысяч человек. В этих зимних маневрах были задействованы и военные Корпуса морской пехоты США в Европе.

К началу следующего года все будет готово к новым военным учениям на севере страны, и в будущем они будут проводиться чаще.

"Учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности, мы видим, что НАТО действует в Норвегии все активнее, равно как и в Прибалтике и остальной Европе", - говорит TV 2 командующий главным штабом вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен (Eirik Kristoffersen).

Кристофферсен понимает, что вблизи границы с Россией должно быть как можно больше норвежских солдат, кораблей и самолетов.

Больше совместных учений

"Мы готовы организовать совместные маневры и крупные учения в Тромсе и Северном Нурланне, которые, однако, расположены более чем в 1000 километрах от границы. На самом деле именно такая политика кажется нам наиболее предпочтительной: максимум взаимодействия и совместных учений с союзниками по НАТО, но на приличном расстоянии от российской границы", - говорит Кристофферсен.

Участия иностранцев в тренировках в Северной Норвегии стоит ожидать в ближайшие годы.

"Когда я рос, в 1980-е годы на севере Норвегии регулярно проходили масштабные учения НАТО, а мы ведь часть НАТО. Послевоенное время научило меня, что вместе мы сильнее", - говорит Эйрик Кристофферсен.

"Мы также ждем, что наши соседи Швеция и Финляндия тоже расширят участие в учениях в Норвегии. У нас ведь уникальные климат и ландшафты", - добавляет он.

Гигантские учения

На 2022 год в Норвегии запланированы новые совместные учения, по масштабам сопоставимые с маневрами НАТО "Единый трезубец" (Trident Juncture) в 2018 году, в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран.

"Эти учения будут в гораздо большей степени проходить в море и в воздухе, чем те, что состоялись в Эстердалене. Маневры будут проводиться в зимнее время, и я бы сравнил "Холодный ответ" (Cold Response) 2022 года с большими учениями, которые проводились у нас в 1980-е годы", - говорит Кристофферсен.

Что увеличение присутствия союзников по НАТО на севере может спровоцировать восточного соседа, его не пугает.

"Я совершенно не понимаю, что их тут может спровоцировать. Мы предупреждаем обо всех учениях и сообщаем о действующих правилах их проведения. Но понятно, что они реагируют, - говорит Кристофферсен. - Конечно, в Норвегии соберутся значительные военные силы, особенно во время "Холодного ответа" в 2022 году, так что они [русские], как обычно, выскажут все, что думают по этому поводу, и у них есть полное на то право".

Отмечает рост активности

Военно-морской флот Норвегии также отмечает рост напряженности в Северной Атлантике и потому все чаще проводит там тренировки вместе с союзниками.

"Мы уже некоторое время отмечаем повышенный интерес союзников к северным районам. И потому военно-морской флот Норвегии

придает приоритетное значение тому, чтобы корабли, задействованные в совместных операциях, были доступны круглый год. Важно иметь возможность следить за ситуацией на севере Атлантики", - говорит Руне Андерсен (Rune Andersen), командующий военно-морскими силами Норвегии.

ВМС Норвегии часто действует совместно с союзниками, и это сотрудничество очень важно.

"Эти морские районы очень обширны, и потому Норвегия не может одна следить за всем, что там происходит. Вот почему важно работать вместе с союзниками", - объясняет Руне Андерсен.

Россия все чаще проводит крупные учения, причем на территориях все ближе к границе Норвегии. В последние годы она модернизировала вооруженные силы и нарастила присутствие на севере.

"Не будем наивными"

TV 2: Вас не беспокоит, что столько российских военных находятся неподалеку от норвежской границы?

Эйрик Кристофферсен: По-моему, совершенно естественно, что Россия усиленно обороняет Кольский полуостров, ведь у нее там стратегическое оружие, и для защиты территории ей нужны мощные наземные войска.

- Вы хорошо осведомлены о том, чем сейчас занимается Россия?

- Мы очень хорошо информированы о том, что делают россияне, не в последнюю очередь и благодаря тому, что они сами рассказывают. Они вполне открыты в том, что касается наращивания вооружений и проведения учений.

Я не считаю, что этого стоит бояться. Мы по-прежнему можем чувствовать себя в безопасности в Норвегии, но нельзя быть наивными. За тем, как Россия развивает свой потенциал, нужно пристально следить. Следить за всем, что она говорит и делает.

Российское посольство в Осло недавно в Фейсбуке обвинило Норвегию в том, что сотрудничества между странами больше нет, а отношения разрушены.

Абсолютное спокойствие

- Что вы думаете об этом заявлении?

- В военной области мы с профессиональной точки зрения сотрудничаем с российскими войсками, которые действуют в непосредственной близости от нас.

Но не Норвегия вторглась на Украину или в Грузию. И Норвегия не критикует действия России так же, как Россия критикует Норвегию. Наше будущее сотрудничество определяется политикой.

- То есть вы абсолютно спокойно относитесь к критике российского посольства в Норвегии?

- Да, я отношусь к ней абсолютно спокойно.

Рой-Арне Салатер (Roy-Arne Salater)