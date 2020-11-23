Войти
Российская газета

Эксклюзивный БТР: чем отличаются китайские WZ-523 для Намибии

275
0
0
Источник изображения: rg.ru

Бронетранспортеры WZ-523 были созданы в первой половине 80-х годов с ориентацией на экспорт.

В ходе разработки широко использовались узлы и агрегаты выпускавшейся серийно автомобильной техники, например, бензиновый 165-сильный двигатель.

При проектировании корпуса китайские конструкторы явно вдохновлялись идеями, подсмотренными у машин из Бельгии, Бразилии и ЮАР.

В результате появился трехосный полноприводный БТР весом 11200 кг с экипажем из трех военнослужащих, способный перевозить восемь пехотинцев.

У него в бортах прорезаны окна и бойницы, а в корме находится большой люк, служащий для входа и выхода бойцов.

WZ-523 может двигаться с максимальной скоростью до 85 км/ч по шоссе и до 7 км/ч - во время преодолении водных преград.

В качестве вооружения применяются в основном версии 12,7-мм пулемета W85.

Правда, есть и эксклюзивные варианты, вроде служащей в намибийской армии модификации с башней, которую можно увидеть на советских БМП-1 и их китайских клонах Type 86, известных также как WZ-501.

На них в качестве вооружения используются 73-мм пушки, в боекомплект которых входят кумулятивные противотанковые и осколочно-фугасные боеприпасы. С ними спарены 7,62-мм пулеметы.

Также имеются управляемые ракетные комплексы Red Arrow-73, скопированные со знаменитой "Малютки".

Всего в Намибию было поставлено два десятка WZ-523. Еще несколько стран Африки эксплуатируют около сотни таких БТР.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Бразилия
Китай
Намибия
ЮАР
Продукция
БМП-1
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
29.08.2018
Броня условной крепости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
21.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Африки по периоду 2003-2010 гг. входят Германия, Швеция и Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 15:56
  • 103
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников