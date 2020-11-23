Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков: «В организации идёт структурная реформа»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 ноября провёл заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту где заявил о необходимости улучшить управление имущественными и производственными комплексами ДОСААФ, возродить авиацию оборонного общества, поставил ряд других задач.

О том, как решаются эти задачи «Интерфаксу» рассказал председатель ДОСААФ Александр Колмаков.

- Александр Петрович, министр обороны на заседании Набсовета сказал, в частности, что надо в самые сжатые сроки решить серьёзные задачи по улучшению результатов хозяйственной деятельности ДОСААФ, отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами, основательно улучшить кадровый состав. Что делается в этом направлении?

- В ходе заседания 18 ноября, в частности, обсуждались итоги деятельности ДОСААФ России за период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В это время организация приступила к реализации структурной реформы. Она направлена в первую очередь на оптимизацию образовательных учреждений и управленческих процессов, укрупнение, сокращение не эффективных и создание новых организаций в целях расширения географии их присутствия.

Есть уже результаты этой работы. Так, к примеру, степень завершения плана подготовки в 2020 году превышает показатели аналогичных периодов 2018 и 2019 годах на 5 % и 4,3% соответственно и по состоянию на середину ноября составляет 94,5% при плане на 2019-2020 учебный год 26 813 специалистов.

В 2020 году впервые в постсоветской истории возрождена подготовка по военно-учетным специальностям в Севастополе и Чеченской Республике. Возобновлена подготовка в Краснодаре, которая была прекращена в начале 2000 годов.

Такая тенденция, направленная на возобновление подготовки специалистов в местах компактного размещения призывного контингента, будет реализовываться и далее.

На заседании министр обороны отметил, что за последний год ДОСААФ России активизировал работу с органами военного управления министерства обороны, освоил новые формы взаимодействия с допризывной молодежью и в целом выполнил все поставленные задачи.

- Одним из новых направлением для ДОСААФ России стало участие в электронных торгах по подготовке водительским специальностям военнослужащих, проходящих службу по контракту.

- Да, в 2019 году таких было подготовлено 2 173 человека, в том числе более 200 человек для войск Росгвардии и МЧС.

- Среди задач, поставленных министром обороны перед ДОСААФ, - повышение эффективности деятельности образовательных организаций. Что планируется здесь сделать первоочередно?

- Считаю, что залог успеха в повышении эффективности всей образовательной системы ДОСААФ России – максимальная загрузка профильных организаций, улучшение работы с учащимися и повышение уровня качества предоставляемых услуг.

Среди приоритетных задач повышения эффективности деятельности образовательных учреждений – реализация комплекса мер по обновлению парка автомобилей, внесение ДОСААФ России в перечень организаций, выполняющих услугу в качестве единого поставщика по подготовке граждан водителей транспортных средств категорий «С», «Д» и «Е» из числа военнослужащих.

Работаем над повышением эффективности работы военно-экзаменационных комиссий, занимаемся переработкой ряда организационно-нормативных документов.

Нужно отметить и работу, которую ДОСААФ ведёт по развитию и совершенствованию у молодежи допризывного, призывного возрастов физических, специальных качеств и военно-прикладных навыков. В целях качественного улучшении спортивной работы в ДОСААФ России требуют решения вопросы предоставления полномочий оборонному обществу в присвоении спортивных разрядов по видам спорта, связанных с использованием авиационной и иной техники, а также по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

Работа в этом направлении уже ведётся.

Что делается для развития авиационной компоненты ДОСААФ, о чём также говорил на заседании 18 ноября министр обороны?

- Драйвером развития наших авиационных организаций является возрождение парашютной подготовки в интересах Минобороны России. В 2019 году было подготовлено 1 002 призывника, в этом году уже подготовлено 762, которые совершили 1 522 прыжка с парашютом. Всего в ДОСААФ России в 2019 году было совершено 222 тысячи парашютных прыжков, в 2020-ом - 120 тысяч.

Первоначальная летная подготовка проводится в восьми авиационных организациях с воспитанниками школ интернатов, кадетских школ (классов). Полёты выполнили 197 воспитанников, продолжают подготовку 105 воспитанников.

На заседании Наблюдательного совета я предложил провести эксперимент по первоначальной летной и парашютной подготовке воспитанников ряда суворовских военных училищ в целях их дальнейшего обучения в авиационных вузах Минобороны России.

- Основная государственная задача, которую решает ДОСААФ,– военно-патриотическое воспитание молодежи. Главное военно-политическое управления (ГВПУ) Вооружённых сил рекомендует ДОСААФ рассматривать юнармейское движение стержневым элементом этой работы.

- Так и есть. При этом здесь мы здесь выделяем два направления со своей спецификой.

Первое - самостоятельное развитие Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России как коллективного члена юнармейского движения, здесь мы являемся ведущими.

Второе направление - обеспечивающая деятельность и поддержка системных мероприятий, проводимых штабами юнармейского движения. При наличии органов управления, которые замыкаются на ГВПУ и опираются на административный ресурс глав субъектов, мы позиционируем себя в качестве ведомой организации.

Основными формами взаимодействия с региональными штабами движения «Юнармия» на местах являются, в частности, совместное проведение имиджевых мероприятий ДОСААФ, участие в армейских международных играх. За минувший год в этих мероприятиях приняли участие 120 тысяч юнармейцев. Проводим военно-патриотические и военно-спортивные фестивали. Мероприятий Юнармейского года и Юнармейского лета организовано 19, участвовали в организации 647 оборонно-спортивных оздоровительных лагерей.

В интересах консолидации усилий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, полагается целесообразным определить ДОСААФ России в качестве основного партнёра развития юнармейского движения.

Хочу отметить, что принятие Федерального закона «О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и защите Отечества», работа по разработке которого в соответствии с решениями Наблюдательного совета 2019 года продолжается, существенным образом способствовало бы повышению деятельности организации. В том числе - по вопросам военно-патриотического воспитания граждан.

В целом же можно констатировать, что ДАСААФ - исторический бренд. Созданная инфраструктура, кадры, выраженная государственно-патриотическая направленность деятельности, в значительной мере финансово-экономическая самостоятельность, малозатратность для государства являются конкурентными преимуществами и потенциалом в развитии организации.

Организационно-правовая форма ДОСААФ России в качестве Общероссийской общественно-государственной организации позволяет ей выполнять государственные задачи.