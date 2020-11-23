В Минобороны России заявили о выходе на первый план гуманитарных задач в НКР

После того как удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, на первый план выходят задачи гуманитарного характера. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера», ― сказал он в ходе конференции по межведомственному взаимодействию.

Мизинцев добавил, что с этой целью в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте с 20 ноября начинает функционировать в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Основные задачи центра ― возвращение беженцев, содействие властям Армении и Азербайджана по восстановлению гражданской инфраструктуры, а также координация российский госорганов и организаций по вопросам оказания гуманитарной помощи жителям тех районов, которые пострадали в ходе боевых действий.

Кроме того, Мизинцев указал на то, что благодаря оперативным решениям, которые были приняты высшим военно-политическим руководством России, в Карабахе удалось остановить кровопролитие.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

19 ноября российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность прохода азербайджанских военных из Шуши в Физулинский район Азербайджана. Миротворцы продолжают обеспечивать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и безопасность движения по Лачинскому коридору.