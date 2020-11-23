Войти
Известия.ru

В Минобороны России заявили о выходе на первый план гуманитарных задач в НКР

302
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

После того как удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, на первый план выходят задачи гуманитарного характера. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера», ― сказал он в ходе конференции по межведомственному взаимодействию.

Мизинцев добавил, что с этой целью в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте с 20 ноября начинает функционировать в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Основные задачи центра ― возвращение беженцев, содействие властям Армении и Азербайджана по восстановлению гражданской инфраструктуры, а также координация российский госорганов и организаций по вопросам оказания гуманитарной помощи жителям тех районов, которые пострадали в ходе боевых действий.

Кроме того, Мизинцев указал на то, что благодаря оперативным решениям, которые были приняты высшим военно-политическим руководством России, в Карабахе удалось остановить кровопролитие.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.


19 ноября российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность прохода азербайджанских военных из Шуши в Физулинский район Азербайджана. Миротворцы продолжают обеспечивать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и безопасность движения по Лачинскому коридору.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.11.2020
Путин объявил об окончании войны в Карабахе
28.10.2020
Не числом, а уменьем
20.07.2020
Конфликт в Закавказье ни при чем: почему Россия проверяет войска
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
21.06.2013
Т-90С и «Солнцепёк» для Азербайджана: что из этого следует
08.07.2010
Новости "ТВМ-2010". Итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 15:56
  • 103
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников