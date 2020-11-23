Украинский «Ураган» заменит советский

На Украине состоялись испытания новейшей РСЗО «Ураган»

На Украине представили новую реактивную систему залпового огня «Буревій» или «Ураган». Минобороны страны крайне заинтересовано в получении этого вооружения, поскольку оно должно заменить стоящие на вооружении ВСУ старые одноименные советские РЗСО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает о тонкостях новой украинской разработки.

Украинское предприятие «Шепетовский ремонтный завод» в соответствии с планом, согласованным с Минобороны Украины, провело испытания новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом пишет украинское издание Defence Express.

Эта реактивная система залпового огня система рассматривается украинским руководством как замена устаревших РСЗО 9К57 «Ураган» советского производства, которые до сих пор находятся на оснащении ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины. Огневые испытания новой РСЗО на днях прошли на Гончаровском общевойсковом полигоне Украины.

Калибр РСЗО «Ураган» равен 220 мм, на боевой машине - 16 направляющих, пишет Defence Express. Новая боевая машина может использовать все имеющиеся в арсенале ВСУ реактивные снаряды для советского «Урагана». Помимо этого, перспективная РСЗО будет применять и новые ракеты с увеличенной с 35 до 65 км дальностью стрельбы, которые разрабатываются украинским КБ «Южное» в рамках программы «Тайфун-2».

Новая реактивная система «Шепетовского ремонтного завода» оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя.

Это позволяет включить «Ураган» в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки (БЛА) в режиме он-лайн передается на средства поражения.

Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

Испытание РСЗО «Ураган» проходят во взаимодействии с Минобороны Украины, которое весьма заинтересовано в этой машине. При создании РСЗО были применены следующие концептуальные подходы: максимальная цифровизация, увеличенная дальность стрельбы, мобильность, а также комфорт и безопасность боевого расчета.

«Нами полностью разработан и изготовлен весь пакет направляющих и система наведения. Они установлены на новое шасси повышенной проходимости, которое в дальнейшем будет оснащено полностью бронированной кабиной», - заявил Defense Express директор ГП «Шепетовский ремонтный завод» Олег Туринский.

Импортозамещение наоборот

Перспективная украинская реактивная система залпового огня «Ураган» размещена на шасси высокой проходимости Т815-7Т3RC1 от чешского предприятия Tatra с колесной формулой 8х8.

Оно принадлежит к последнему поколению военного транспорта этой компании и отличается сверхвысоким уровнем проходимости, максимальной скоростью более 100 км/ч, высоким уровнем экономичности и эргономичности.

Основными силовыми агрегатами для этой линейки являются различные модификации дизеля с воздушным охлаждением Tatra T3C-928 типа V8. Двигатели имеют рабочий объем 12,7 л, мощность 326, 367 или 408 л. с., оснащены турбонаддувом с интеркулером (промежуточным охладителем наддувочного воздуха) и соответствуют экологическому стандарту Euro 3. Большинство моделей имеют механические 14-ступенчатые коробки передач Tatra, но машины типа 8х8 комплектуют и автоматическими коробками Allison. По заказу автомобили с коробками Tatra могут комплектоваться электронной системой переключения передач Tatra-Norgren.

«Для Министерства обороны Украины одним из главных приоритетов является качественное обновление Вооруженных сил Украины. В том числе и в вопросе дальнобойных артиллерийских систем, имеющих не только существенно увеличенную дальность стрельбы, но и возможность их размещения на современных надежных мобильных платформах. Сейчас большая часть таких систем в Вооруженных Силах Украины все еще смонтирована на устаревших советских машинах, ресурс которых уже близок к исчерпанию. Несмотря на большое количество заказов для украинского военного ведомства, «Кременчугский автомобильный завод» сейчас находится в процедуре банкротства, и мы должны найти альтернативу этому предприятию.

В случае завершения «Ураганом» всех необходимых испытаний будет рассмотрен вопрос перехода ВСУ на новые колесные платформы, которые отвечают всем требованиям стран-членов НАТО, с последующей локализацией их производства на Украине»,

- сообщил Defense Express заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

«Должен отметить, что реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и «Ольха» в настоящее время размещены на платформах «Урал», ЗиЛ и МАЗ. Эти автомобильные шасси были разработаны в 1960-70-х годах, и никогда не производились на Украине. Фактически сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины и сами ВСУ способны лишь поддерживать их в работоспособном состоянии», - добавил высокопоставленный представитель Министерства обороны Украины.

«Казалось бы, основным поставщиком автомобильных шасси под монтаж вооружения для Вооруженных сил Украины должен стать Кременчугский автомобильный завод. Опора на импортные автомобили и двигатели при ведении боевых действий может не самым лучшим образом сказаться на боеспособности войск. О локализации рассуждать хорошо, но этот вопрос решится далеко не завтра», - отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, как пояснил собеседник издания, единственный украинский производитель грузовых автомобилей - КрАЗ, находящийся в частной собственности, не так давно начал процедуру банкротства. За 2020 год предприятие смогло поставить украинским заказчикам всего 29 машин, что естественно, является каплей в море потребностей ВСУ. Сейчас имущество КрАЗа выставлено на продажу Фондом гарантирования вкладов Украины.

Будущее предприятия под большим вопросом. Не исключено, что КрАЗ ожидает судьба Львовского автобусного завода. А применение импортного шасси существенно удорожит перспективную украинскую РСЗО.

«Самое негативное влияние на украинский оборонно-промышленный комплекс оказывает малая серийность производимого вооружения и военной техники. К примеру, пока практически единичными экземплярами в Вооруженных силах Украины представлены такие перспективные системы оружия как оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» (и его модификации), основной боевой танк Т-84 БМ «Оплот» (изготовленных машин не хватит для комплектования танкового полка), колесная самоходная гаубица «Богдана» калибра 155-мм (представляет собой демонстратор технологий в единственном экземпляре), военно-транспортные самолеты Ан-178 и Ан-70. Так что нельзя исключать, что перспективная украинская РСЗО «Ураган» тоже войдет в число сугубо выставочных экземпляров», - заключил Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок