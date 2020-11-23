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Военно-промышленный курьер

Польские дроны ушли налево в Карабах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич попал под обстрел критики после того, как выяснилось о недопоставках «польского чудо-оружия» - многоцелевых ударных дронов Warmate, которые «всплыли» в Карабахе.

Три года назад Мацеревич с большой помпой объявил о закупке 1000 единиц таких «летающих» боеприпасов для армии.

«Это оружие имеет колоссальное значение для армии. Контракт на тысячу таких ракет подписан. Их начнут поставлять в воинские части в этом году, а вся реализация состоится в следующем году, — сказал в 2017 году тогдашний министр национальной обороны Антоний Мацеревич.

Но, как выяснилось, пока польская армия получила только 100 ракет. Сенатор Кшиштоф Брейза спросил главу министерства национальной обороны Мариуша Блащака, сколько комплектов оборотных боеприпасов армия получила с 2017 года. Как сообщили в министерстве, до сих пор в армию было доставлено только сотня.

«Это ещё одно невыполненное обещание Мацеревича, - заявил Брейза изданию Fakt.pl. - После виртуальных вертолётов, которые мы должны были быть построены вместе с Украиной, рушится следующая идея. Вертолётов нет, они ремонтируют старые танки Т-72, перекрашивают старые каски 70-х годов, а современные ракеты поставляются в количестве в 10 раз меньше, чем обещали».

В свою очередь бывший командующий польскими сухопутными силами генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что «дело очень серьёзное».

«Ударные дроны Warmate — это польский продукт, не имеющий аналогов на мировых рынках. Этот тип боеприпасов пользуется большим спросом в мире, и WB Electronics является одним из мировых лидеров в этих решениях. Поэтому я удивлен, что контракт не выполняется. Я также удивлен, что от контракта отказались после недавнего опыта азербайджано-армянского конфликта, когда армянская армия потерпела поражение благодаря этому типу боеприпасов. Какие политические причины важнее безопасности польского государства? Тем более, что за восточной границей закипает. Политики, у которых есть свои особые интересы, не должны нести ответственность за нашу безопасность. Дело очень серьёзное», — сказал генерал Скшипчак.

Антоний Мацеревич отказался комментировать скандал. Он поблагодарил журналиста за звонок и положил трубку.

EADaily дополняет, что Warmate — это вид ракеты, используемой для дистанционного поражения, например, боевых машин противника.

Дроны имеют размер всего около метра и могут переноситься двумя солдатами в специальных рюкзаках. Они не обнаруживаются противником и выглядят как беспилотный летательный аппарат. Этот вид вооружения создаётся в Польше.

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Страны
Азербайджан
Армения
Польша
Украина
Продукция
Warmate
Т-72
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА
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