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РИА Новости

Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%

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Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Удалось не только обеспечить полноценное функционирование заводов и предприятий, но и увеличить, в сравнении с прошлым годом на 11%, количество поставленного в войска вооружения, военной и специальной техники", - сказал Мизинцев в пятницу на конференции.

Этого удалось добиться благодаря совместной работе военных с Минпромторгом, Роспотребнадзором и ОПК "в непростой эпидемиологической обстановке".

По его словам, в этом году заложено, спущено на воду и принято в состав ВМФ 35 подводных лодок и надводных кораблей, "что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с 19-м годом".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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