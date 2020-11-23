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ТАСС

В Минобороны отметили важность межведомственного взаимодействия

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Михаил Мизинцев
Михаил Мизинцев.
Источник изображения: МО РФ

Оперативный межведомственный контроль за использованием бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа позволяет снижать долю дебиторской задолженности по заказам вооружения, военной и специальной техники, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Оперативный межведомственный контроль за использованием бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа позволяет снижать долю дебиторской задолженности по заказам вооружения, военной и специальной техники. Об этом заявил на конференции в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В 2020 году в сравнении с 2019 годом этот показатель снижен на 2,7%", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в муниципальную собственность передано более 2,5 тыс. не имеющих перспектив применения в Вооруженных силах объектов недвижимого имущества, но востребованного в регионах.

"По заявкам субъектов безвозмездно переданы 239 единиц техники, из них 158 образцов для установки в качестве памятников. Благодаря кропотливой совместной работе с регионами и муниципалитетами, потребность в обеспечении детей местами в детских садах в текущем году сокращена в 7,8 раза, а в трудоустройстве членов семей военнослужащих в 8,2 раза", - отметил Мизинцев.

По его словам, другим серьезным направлением межведомственного взаимодействия является жилищное обеспечение военнослужащих.

"Оперативное взаимодействие Минобороны с МВД и Росреестром увеличило объем обрабатываемой информации на 14% и 30% соответственно, повысив общее количество военнослужащих, обеспеченных жильем в сравнении с прошлым годом на 6%", - добавил генерал.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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