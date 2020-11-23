Казанские ученые "Швабе" реализуют проекты по анализу нефтепродуктов с помощью оптики

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты "Швабе - Технологическая лаборатория" разрабатывают новые способы экспрессной оценки качества топлива, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит компания

"Исследовательские проекты по изучению нефтепродуктов посредством оптики, реализуемые в Казани, касаются новейших способов и технологий, основанных на оптических методах. Результаты этой работы позволят снизить затраты, а также сократить время и потребление электроэнергии, необходимые для проведения анализа светлых нефтепродуктов", - сказано в сообщении, распространенном в пятницу.

По информации пресс-службы, в рамках первого проекта инженеры сконструировали погружной поляриметр. В числе плюсов разработки - универсальность применения и наличие постоянных магнитов в составе. Магниты выполнены в виде набора цилиндрических колец из материала с большой коэрцитивной силой, что позволяет снизить энергопотребление до рекордного уровня.

"Второй проект нацелен на создание нового способа экспресс-оценки качества, который ранее успешно реализован в спектрорефрактометре ИРФ-479. Метод с использованием дисперсии показателя преломления наиболее информативен и удобен - исследуемый материал рассматривают как смесь парафино-нафтеновых и ароматических фракций и, согласно линейному соотношению для определения содержания примеси в чистом веществе, находят в нем долю ароматических углеводородов", - сказано в сообщении.

В настоящее время предприятие активно занимается разработкой цифрового прибора - он станет более конкурентоспособным на рынке аналитических приборов, информирует пресс-служба.

По словам генерального директора компании "Швабе - Технологическая лаборатория" Андрея Конькова, создание устройств на основе предложенных способов позволит решить ряд имеющихся проблем в области применения оптики в нефтяной промышленности.

"В частности, сегодня задача наших инженеров - сделать процесс анализа топлива быстрее, энергоэффективнее и выгоднее. Специалисты, которые работают над этим, имеют многолетний опыт разработки рефрактометрических и поляризационных приборов и непрерывно ведут поиск методик и технологий в целях развития этого направления", - сказал Коньков, которого цитирует пресс-служба.