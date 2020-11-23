Завершается создание электронной библиотеки Минобороны

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны завершает создание ведомственной электронной библиотеки, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Активно развивается система военного образования, во взаимодействии с Минобрнауки и Минцифры завершается создание "Электронной библиотеки министерства обороны". Уже сейчас учащиеся вузов получили доступ к более, чем пятидесяти миллионам изданий крупнейших российских электронных ресурсов, что в 1,2 раза превышает фонды Цифровой публичной библиотеки США", - сказал Мизинцев, выступая на конференции по межведомственному взаимодействию в области обороны.

Генерал отметил, что межведомственное взаимодействие помогает сегодня "развивать медицину, успешно бороться с инфекциями - от тифа до COVID-19, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, более двухсот лет осваивать Арктику и Заполярье".