СМИ Франции: Россия обладает уникальной мощью в Арктике

Во Франции восхитились российской военной силой в Заполярье

Одна лишь Россия может проводить операции по всему Заполярью, пишут французские СМИ. Москве нужна лишь пара суток, чтобы развернуть свои войска в любой точке Арктики - РФ недавно десантировала целую бригаду при -30°C. Для других армий мира это недостижимый подвиг.

Источник в правительстве Франции назвал Арктику «монополией» Российской Федерации. Об этом сообщает газета Le Point.

Командование ВС РФ может в 48-72 часа развернуть в любой точке за Полярным кругом свои подразделения. Высадка целой бригады при лютом морозе у Северного Полюса - «недостижимый подвиг» для французской и всех остальных армий мира.

Впечатляет французских журналистов и мощь российского ледокольного флота - 77 государственных и частных судов позволяют России обеспечить судоходство по всему Северному Ледовитому океану. Среди ледоколов - новейшие суда класса «Арктика», способные пробиваться сквозь трехметровой толщины льды.

Россия также финансирует проект арктической плавучей научной платформы, предвестницы военного «хаба», транспортного узла, разворачиваемого с небольшими затратами на море.

26 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает стратегию России в арктической зоне.

Указ также утверждает обеспечение нацбезопасности сроком до 2035 года. Дислоцированные в Заполярье войска должны быть оснащены по последнему слову техники, необходимо улучшать инфраструктуру базирования войск.

Должен быть создан «благоприятный оперативный режим» в соответствии с «актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз в Арктике»,

- отмечается в документе.

Программа стратегии также включает в себя модернизацию системы здравоохранения и объектов социальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки и сохранение культуры малых народов севера.

Кроме всего прочего, РФ запланировала строительство по меньшей мере пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и трех атомных ледоколов проекта «Лидер», 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трех гидрографических и двух лоцмейстерских судов.

Подчеркивается также важность развития науки и техники в интересах освоения Арктики. Будут также проводиться экспедиции в Северном Ледовитом океане - для обеспечения безопасности мореплавания.

У западных стран вызывает возмущение политика России в отношении Северного морского пути и Арктики. «Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению», - говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Die Welt.

РФ, по мнению Запада, не может претендовать на всю Арктику - однако использует пространство для маневра, требуя плату за использование Севморпути и заявляя об эксклюзивных правах русского флота на навигацию по нему.

«Запад возмущен, но поделать с этим ничего не может: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию», - отмечается в материале.

Кроме того, говорится в тексте, Россия активно укрепляет свои заполярные рубежи, а исключительная экономическая зона РФ охватывает воды на 200 км к северу от территориальных российских вод в Северном Ледовитом океане.

Россия считает Севморпуть «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике». Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» заявил, что для России Заполярье играет стратегическую роль.

Правительство России разработало новые правила прохода по Севморпути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями. Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы РФ оставляют за собой право применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.

Петр Николаев