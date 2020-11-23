Военные с чиновниками будут общаться через закрытый "Портал"

Российские военные создали закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти. Об этом в пятницу рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, с субъектами РФ в Минобороны налажен информационный обмен через систему "Портал". "Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информпространство между различными уровнями государственной власти. Помимо вопросов обороны в работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей", - добавил Сергей Шойгу.

Отмечается, что система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие - выработаны новые формы и методы взаимодействия, достигнут более качественный уровень оперативности слаженности.

Борьбу с коронавирусной инфекцией министр обороны назвал задачей государственной важности. Сергей Шойгу напомнил о построенных в регионах и успешно работающих многофункциональных медицинских центрах, а также о развернутых в очагах заражения мобильных госпиталях.

Военачальник также упомянул об оказанной зарубежным партнерам гуманитарной и практической помощи.

Иван Петров