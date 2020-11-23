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Военно-промышленный курьер

«Аллигаторы» поступают в армию по графику

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Источник изображения: vpk-news.ru

ААК (Арсеньевская авиационная компания) «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны РФ все запланированные к поставке в 2020 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в соответствии со сроками и условиями государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации, указали в пресс-службе.

Кроме того, в настоящий момент на предприятии проводятся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-52 совместно со специалистами разработчика - АО «НЦВ Миль и Камов».

«Этот год был для нас непростым, прежде всего, с точки зрения эпидемиологической обстановки. Несмотря на все сложности в условиях пандемии, нам удалось не только выполнить все обязательства по государственному контракту в срок, но и поднять в небо наш первый модернизированный «Аллигатор» - Ка-52М», - отметил управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

Он пояснил, что на новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность стрельбы из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. 

Eadaily отмечает, что вертолет оснащен колесами шасси с повышенной несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе, при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Ростех
Проекты
2020-й год
Арктика
АФАР
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