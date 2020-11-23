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РИА Новости

"Генерал Мороз" снова в деле: арктическая мощь России пугает Запад

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Мостик атомного ледокола "Арктика", который прибывает в Мурманск
Мостик атомного ледокола "Арктика", который прибывает в Мурманск.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

То, что Арктика – потенциальный регион противостояния, понятно стало давно. Но у России позиции там укреплены хорошо, и именно это больше всего волнует страны НАТО. Однако с "морозоустойчивостью" россиян они пока поделать ничего не могут.

Ледоколы "Арктика" и "Лидер", научная плавучая платформа, базы подводного флота, быстрое развертывание военных сил в экстремально холодных условиях – все это делает Россию безусловным хозяином Арктики, а потенциально – и победителем любой схватки в регионе и даже на полюсе. Такие контроль и мощь определенно заставляют страны НАТО нервничать, хотя они и мастера сами себя накручивать, примеряя потенциальный урон от любой российской военной техники на себя.

Но главная проблема беспокойства Запада даже не в возможностях России, а в собственной несостоятельности, когда речь заходит о гипотетическом столкновении в Арктике. И в невозможности от этого "комплекса неполноценности" избавиться. Как пишет французская Le Point, никакие учения вроде Arctic Challenge, призванные, вроде бы, продемонстрировать силу НАТО и союзников, не способны даже бросить тень на арктическую монополию России. Эксперты признают: только Москва может действовать по всей территории зоны, быстро развертывать войска и применять технику, испытанную при чрезвычайно низких температурах. Что ж, "генерал Мороз" всегда страшил потенциальных и реальных противников России.

Разумеется, Запад сделает все, чтобы изменить положение вещей и подтянуть свой уровень до необходимого в Арктике. Однако это потребует и колоссальных затрат, и огромных сил, и изнурительных для личного состава и техники тренировок. А еще массу времени, которое Москва так же использует себе во благо, укрепляя позиции в регионе.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik

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Страны
Россия
Франция
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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