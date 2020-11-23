The Hill (США): как Байден сможет возродить Восточную Европу

Автор призывает Байдена, в избрании которого он не сомневается, проводить агрессивную политику в отношении России. Основной задачей новой администрации он видит создание многонационального фронта против Москвы. Более напористая политика поможет высветить уязвимые места России — в том числе ее экономические слабости и растущее внутреннее напряжение.

Избранный президент Джо Байден посвятит себя восстановлению трансатлантических отношений, потому что лишь сплоченный альянс cможет справиться с множеством глобальных проблем. Одним из главных его вызовов станет Восточная Европа - этот жизненно важный для безопасности континента регион столкнулся внутренними и внешними нападками на суверенитет и демократию. Этот обширный регион не монолитен: он насчитывает консолидированные демократии, государства, где демократические нормы находятся под угрозой, страны со спорными границами, государства, чьи правительства могут быть захвачены Россией, и страны, чьи территории уже оккупированы российскими войсками. Эффективная стратегия США должна быть направлена на укрепление национального суверенитета и региональной безопасности - не отчуждая при этом ни союзников, ни партнеров.

В государствах, чьи демократические нормы находятся под угрозой (например, в Польше и Венгрии) администрации США следует поощрять плюрализм и разделение властей, не подвергая при этом остракизму свободно избранные правительства - это чревато ослаблением НАТО. Так, Польша с ее мощными традициями сопротивления автократии стала в авангарде защиты НАТО от российского ревизионизма. Возможно, Белому дому придется объяснить дефицит демократии в Америке - в частности назначения в Верховный суд по партийному признаку, отказ от принципа простого большинства на президентских выборах и проблемный переход от одной администрации к другой.

В странах со спорными границами команда Байдена по национальной безопасности может упрочить их суверенитет и целостность. На Западных Балканах он должен завершить переговоры между Сербией и Косово и разработать дорожную карту для межгосударственного признания. Главенствующая роль США в этом диалоге требует тесного сотрудничества с ЕС: нельзя допустить, чтобы Белград уклонялся от диалога. Это будет способствовать подрывной деятельности Москвы, в то время как двустороннее соглашение откроет возможности для регионального экономического развития и интеграции в ЕС.

Еще администрации Байдена необходимо устранить основные препятствия на пути Боснии и Герцеговины к западным институтам. Для принятия важнейших решений во внутренней и внешней политике центральному правительству Сараево необходимы конституционные изменения. Во-первых, постоянные угрозы целостности Боснии со стороны политиков-националистов должны быть наказаны - ведь они ограничивают экономическое развитие, душат иностранные инвестиции, способствуют межэтнической розни и ставят под угрозу само выживание государства.

Для стран, чьи правительства свергнуты Россией и все сильнее зависят от китайских инвестиций, США должны разработать стратегию освобождения. Америке придется тесно сотрудничать с ЕС, чтобы предотвратить поглощение ключевых секторов экономики и создать лучшие условия для частных и государственных инвестиций. Это особенно актуально, учитывая долгосрочные пагубные последствия пандемии в регионе даже после появления вакцины.

Администрация Байдена может собрать многонациональный фронт против подрывной деятельности России. Ему придется сосредоточить внимание на критических уязвимостях, которыми пользуется Кремль, особенно в Болгарии, Венгрии и Сербии - дезинформации, коррупции и финансировании правого и левого экстремизма. Влияние Москвы удастся ограничить, ускорив интеграцию в ЕС всех западнобалканских государств.

Вашингтон может сыграть конструктивную роль и в Белоруссии, но только не дальнейшей изоляцией государства от Запада через экономические и дипломатические санкции - они лишь оттолкнут страну еще глубже на российскую орбиту. Наоборот, США должны работать в тесном сотрудничестве с Польшей и Литвой, чтобы приблизить страну к западным институтам в долгосрочной перспективе. Важной отправной точкой может стать предложение Варшавы по "мини-плану Маршалла" в рамках ЕС по экономической помощи и развитию контактов со всеми политическими игроками.

В странах, чьи территории оккупированы российскими войсками, Белый дом должен укрепить оборону, предоставив системы вооружений для сдерживания дальнейшей агрессии. Кроме того, Украине нужна дорожная карта по вступлению в НАТО, а Грузия уже прошла квалификацию и должна начать процесс вступления. В случае с независимыми государствами под эгидой НАТО угрозы Москвы в военное вмешательство не перерастают. Это заметно по Эстонии, Латвии и Литве с тех пор, как они присоединились к альянсу.

Успех Байдена в Восточной Европе должен подкрепляться сильной НАТО и жестким подходом к России. Восточный фланг НАТО нуждается в укреплении - особенно черноморские рубежи за счет усиления морской обороны и потенциала Румынии и Болгарии. Отношения Вашингтона с Анкарой необходимо перестроить на основе безопасности союзников, ведь Турция - незаменимый оплот НАТО против России и Ирана. А после последней войны между Арменией и Азербайджаном Америка как честный посредник должна способствовать сближению обеих стран с Западом.

Байдену ни в коем случае нельзя попасть в ловушку "перезагрузки" с Москвой в бесплодных надеждах, что главный противник Америки превратиться в настоящего партнера. Более напористая политика США поможет высветить уязвимые места России - в том числе ее экономические слабости и растущее внутреннее напряжение. В своих инициативах в сфере международной демократии избранный президент должен уделять России первостепенное внимание, поддерживая права человека, политический плюрализм, этническое равенство и подлинный федерализм в этом все более неуправляемом государстве. Так нападение России на трансатлантический альянс удастся превратить в более сложную оборону.

Януш Бугайский - старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, округ Колумбия. Автор книги "Евразийское разъединение:

Януш Бугайский (Janusz Bugajski)