Литва заплатила миллионы долларов за отказ от советской техники

Литва подписала контракт на покупку у США четырех вертолетов HC-60 Black Hawk на сумму 243 миллиона долларов. За счет этого вооруженные силы прибалтийской страны смогут отказаться от использования советских вертолетов Ми-8, передает Washington Examiner.

- Благодаря этому начинанию мы сможем избавиться от последнего наследия советской техники в наших вооруженных силах, - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в ходе встречи с и. о. министра обороны США Кристофером Миллером в Пентагоне.

К слову, вертолеты Ми-8 недавно использовались в учениях Tobruq Legacy (недалеко от авиабазы Шяуляй в Литве), в которых приняли участие США и десять других стран НАТО.

Миллер, в свою очередь назвал Литву верным союзником, что неудивительно. Пусть вооруженные силы страны не велики, зато она ежегодно закупает американскую военную технику на 500 миллионов долларов, что составляет половину оборонного бюджета страны.

Алексей Иванов