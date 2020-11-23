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Российская газета

Ужасающее состояние: в США опубликован доклад о боеготовности авиации

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Счетная палата правительства США (GAO) опубликовала доклад о техническом состоянии парка военной авиации и расходах на ее эксплуатацию. Картина нерадостная: за последние девять лет лишь устаревшие вертолеты UH-1N Twin Huey (их используют для обучения курсантов и транспортировки начальства) ежегодно был в состоянии выполнять поставленные задачи. Из 46 типов авиатехники, указанных в документе, 24 никогда не достигали заданных показателей готовности.

Важно отметить, что GAO проверяла годовые коэффициенты для разных типов самолетов, а не полные показатели выполнения полетов. Разница в том, что в первом случае самолет или вертолет считается пригодным, если способен выполнять хотя бы одну из назначенных ему задач, пишет The Drive.

Более-менее благополучно обстоят дела у морских самолетов-разведчиков EP-3E Aries II и летающих командных пунктов E-6B Mercury, играющих важную роль в управлении ядерным арсеналом. Они передают команды запуска баллистических ракет на подводные лодки и в шахты.

Фронтовые иcтребители F-15E Strike Eagle достигли показателей готовности лишь в половине случаев. Еще 17 типов самолетов, включая стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit уложились в норматив хотя бы однажды за девять лет.

И есть 24 типа авиатехники, которые вообще не достигали уровня боеготовности. Среди них стратегические бомбардировщики B-1B, истребители-невидимки F-22 Raptor и палубные истребители F/A-18 Hornet.

Также GAO коснулось стоимости эксплуатации разных типов самолетов. Разница здесь впечатляющая. Интенсивные полеты по всему миру обширного парка транспортников C-130 Hercules в 2018 финансовом году обошлись бюджету США в 118,03 миллиона долларов, в то время как использование меньшего по размеру флота заправщиков KC-135 Stratotanker стоило $ 4,24 млрд.


Антон Валагин

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Bell-212
C-130
E-6 Mercury
F-15
F-18
F-22
KC-135
UH-1 Iroquois
ЕР-3
Проекты
Ядерный щит
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