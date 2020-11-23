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Российская газета

США боятся продавать F-35 ОАЭ

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Источник изображения: rg.ru

Американские законодатели пытаются всеми возможными способами положить конец попыткам администрации Трампа форсировать продажу истребителей F-35, беспилотников Reaper и боеприпасов в ОАЭ. Сделка оценивается в 23 миллиарда долларов США.

Как сообщает Defence News, некоторые сенаторы считают безответственным массовое вливание вооружения в страну, находящуюся в регионе со множеством текущих конфликтов. "Существуют серьезные опасения по поводу того, как эта сделка повлияет на интересы национальной безопасности США и Израиля", - подчеркнул сенатор-демократ Роберт Менендез и отметил, что ее отменой можно предотвратить новую гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Еще один сенатор, член партии демократов Кристофер Мерфи указал на то, что ОАЭ нарушили прошлые соглашения о продаже оружия, в результате чего американское вооружение попало к ближневосточным ополченцам.

Также сенаторы опасаются, что ОАЭ передаст информацию о секретных технологиях России или Китаю.

Издание уточняет, что речь идет о продаже 50 истребителей F-35, 18 беспилотников MQ-9B Reaper, тысяч единиц боеприпасов и сотен ракет.


Майя Бирюкова

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Страны
Израиль
Китай
ОАЭ
Россия
США
Продукция
F-35
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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