США боятся продавать F-35 ОАЭ

Американские законодатели пытаются всеми возможными способами положить конец попыткам администрации Трампа форсировать продажу истребителей F-35, беспилотников Reaper и боеприпасов в ОАЭ. Сделка оценивается в 23 миллиарда долларов США.

Как сообщает Defence News, некоторые сенаторы считают безответственным массовое вливание вооружения в страну, находящуюся в регионе со множеством текущих конфликтов. "Существуют серьезные опасения по поводу того, как эта сделка повлияет на интересы национальной безопасности США и Израиля", - подчеркнул сенатор-демократ Роберт Менендез и отметил, что ее отменой можно предотвратить новую гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Еще один сенатор, член партии демократов Кристофер Мерфи указал на то, что ОАЭ нарушили прошлые соглашения о продаже оружия, в результате чего американское вооружение попало к ближневосточным ополченцам.

Также сенаторы опасаются, что ОАЭ передаст информацию о секретных технологиях России или Китаю.

Издание уточняет, что речь идет о продаже 50 истребителей F-35, 18 беспилотников MQ-9B Reaper, тысяч единиц боеприпасов и сотен ракет.

Майя Бирюкова