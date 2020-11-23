Вице-премьер Борисов рассчитывает, что "ЭРА-ГЛОНАСС" сможет стать платформой для управления беспилотными автомобилями

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Система "ЭРА-ГЛОНАСС" через пять лет может стать платформой для управления беспилотными автомобилями, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Уверен, что еще через 5 лет мы увидим "ЭРА-ГЛОНАСС" в роли цифровой транспортно-логистической экосистемы, а возможно, и платформы для управления беспилотными автомобилями", - сказал зампред правительства РФ на международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС" в пятницу.

Он заявил, что система стала основой цифровизации транспортной отрасли страны.

"На её платформе развёрнуты сервисы по мониторингу движения автомобильного и железнодорожного транспорта как пассажирского, так и грузового. Активно развиваются инфраструктурные возможности системы, включая сеть связи для интернета вещей", - сказал вице-премьер.

Борисов сообщил, что сервисы высокоточного позиционирования, которые развивает АО "ГЛОНАСС" как оператор системы, способны обеспечить навигационный суверенитет РФ.

"Такие сервисы необходимы в геодезии, картографии, инженерных и строительных измерениях, сельском хозяйстве и городской инфраструктуре, при управлении дорожно-строительной техникой", - сказал Борисов.

По его словам, на повестке дня стоит создание единого информационного пространства.