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WarSpot

Новый «Ураган» по-украински

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Источник изображения: warspot.ru

В Украине капитально переработали советскую РСЗО «Ураган». Вчера, 19 ноября, портал defence-ua.com сообщил о том, что Шепетовский ремонтный завод провёл испытания ракетной системы под названием «Буревій».

«Буревій» (укр. — «Ураган») разработан для замены одноимённой советской РСЗО. Он также выполнен в калибре 220 мм и может использовать всю номенклатуру боеприпасов «Урагана». При этом «Буревій» использует новые ракеты с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ «Южное» в рамках программы «Тайфун-2».

Испытания РСЗО «Буревій»

Реактивная система от Шепетовского ремонтного завода построена на базе шасси Т815-7Т3RC1 от чешской Tatra и оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить «Буревій» в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки в режиме онлайн передаётся на средства поражения.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
Tatra
КБ "Южное"
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