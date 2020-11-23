Комплексы разведки "Стрелец" получили подразделения разведки ВВО в Бурятии

Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений.

ЦАМТО, 20 ноября. Разведывательные подразделения танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, получили крупную партию новых комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Новые комплексы "Стрелец" и "Стрелец-М" входят в боевую экипировку "Ратник" и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа.

Комплекс "Стрелец" – индивидуальный своеобразный компьютер мобильного типа. Он может сопрягаться с многими устройствами. Такие технические средства позволяют создавать единые сети из данных индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения. Он может в режиме реального времени отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.

Обычный военнослужащий должен нажать всего несколько комбинаций кнопок и его координаты местонахождения или расположение противника появятся на компьютере командира. Начальник подразделения сможет без проблем совмещать полученные данные с электронной картой местности, или с фотографией заданного района, полученной со спутника, что позволит вывести на более высокий уровень организации учебно-боевую деятельность подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.