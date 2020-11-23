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ЦАМТО

ВМС Венесуэлы продолжают капремонт вертолетов Ми-17В-5

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 20 ноября. Командование морской авиации ВМС Венесуэлы сообщило о продолжающемся капитальном ремонте вертолетов Ми-17В-5, входящих в состав эскадрильи тактической поддержки ВМС, и заверило, что в ближайшее время они вернутся в строй.

По информации Infodefensa.com, аналогичным образом процесс ремонта и восстановления проходят и другие модели вертолетов, такие как AB-212ASW и Белл-412EP. Пока нет данных о том, какое конкретно количество вертолетов будет отремонтировано и графике ремонта.

Что касается Ми-17В-5, то начиная с мая по настоящее время один из Ми-17В-5 проходит ремонт в центре технического обслуживания военной авиации Венесуэлы, расположенном на авиабазе Эль-Либертадор в Пало-Негро (Арагуа), второй ремонтируется в Российской Федерации.

Вертолет, доставленный в Россию, на первом этапе технического обслуживания прошел неразрушающие испытания металлических компонентов, чтобы исключить скрытые повреждения.

Ремонт и техническое обслуживание AB-212ASW и Белл-412EP выполняются в мастерских морской авиации на основной базе в Пуэрто-Кабельо (шт.Карабобо).

С 2005 года Вооруженные силы Венесуэлы приобрели в России в общей сложности 38 вертолетов Ми-17В-5, 20 из которых были поставлены Сухопутным войскам, шесть – Военно-морским силам, шесть – Военно-воздушным силам (включая два Ми-172 VIP) и шесть – Национальной гвардии.

Эскадрилья тактической поддержки ВМС Венесуэлы, помимо шести Ми-17В-5, которые используются для перевозки войск, медицинской эвакуации, огневой и боевой поддержки и помощи местным общинам на юге страны, эксплуатирует аналогичное количество вертолетов Белл-412EP.

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