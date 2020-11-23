Для сдерживания российской «агрессии» США поставит Киеву катера

США решили предоставить Украине целых $ 4 млн в качестве военной помощи. Об этом сообщает американское посольство в Киеве.

По мнению дипломатов, этих средств вполне достаточно для круглосуточного «сдерживание агрессии» на двух направлениях - в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области. Отмечается, что средства выделяются на помощь подразделениям быстрого реагирования Морской охраны в рамках программы по экспортному контролю и безопасности границ.

«Помощь там, где она нужна. В рамках своей программы экспортного контроля и безопасности США вчера объявили о выделении 4 млн долларов на помощь группам быстрого реагирования Мариуполю и Бердянску. Новые инструменты и оборудование помогут обеспечить отряды Морской гвардии Украины сдерживаться и реагировать на агрессию в Азовском море», - заявили в диппредставительстве.

Американцы не предоставляют помощь деньгами и обещают, что Украина на эту сумму получит «новое оборудование», в том числе катера пограничной охраны.