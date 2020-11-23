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Три модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка ЦВО

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 20 ноября. Три модернизированных сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Красноярском крае.

В ходе модернизации, которая проходила на авиастроительном заводе в Нижнем Новгороде, МиГ-31БМ прошли комплексный заводской ремонт технических узлов и агрегатов, были обновлены авионика, навигационное оборудование и радиоэлектронные системы, а также улучшены тактические характеристики истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, что позволило повысить их боевые возможности. Звено модернизированных МиГ-31БМ совершило перелет протяженностью около 4000 км, вернулось на аэродром базирования и в ближайшее время заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

На вооружении авиационного соединения ЦВО в Красноярском крае состоят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Экипажи крупнейшего в Сибири авиасоединения несут боевое дежурство по противовоздушной обороне промышленных, административных и военных объектов региона.

Сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31 предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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