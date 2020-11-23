Спущен на воду второй эсминец проекта 30DX для Морских сил самообороны Японии

ЦАМТО, 20 ноября. На предприятии японской судостроительной компании Mitsui Engineering and Shipbuilding в Тамано 19 ноября состоялась церемония спуска на воду второго фрегата (эсминца) проекта 30DX.

Корабль, предназначенный для поставки Морским силам самообороны Японии, после принятия на вооружение получит наименование (FFM-2) "Кумано" (Kumano). Фактически он стал первым кораблем серии, поскольку строительство головного корабля на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки затянулась из-за различных технических проблем. Предполагалось, что корабль на верфи MHI будет спущен на воду первым. Ожидается, что "Кумано" будет передан Морским силам самообороны Японии к марту 2022 года.

Фрегат 30DX (также известен под обозначением 30FF) – боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. В планы Морских сил самообороны Японии входит постройка до 22 кораблей данного проекта. Их основной задачей станет патрулирования исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

По информации Сил самообороны Японии, длина кораблей составляет около 132,5 м, ширина – 16,3 м, осадка – 9 м, стандартное /полное водоизмещение – 3900/5500 т, экипаж – около 90 человек. Корабли будут оснащены комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, состоящей из газотурбинного двигателя МТ30 британской Rolls Royce и двух дизельных двигателей MAN 12V28/33D-STC, и смогут развивать максимальную скорость более 30 узлов. В состав вооружения кораблей войдет 127-мм артиллерийская установка Mk.45 компании BAE Systems, два дистанционно управляемых модуля вооружения с 12,7-мм пулеметами, две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет "Тип-17", ПУ ЗУР SeaRAM производства Raytheon/Diehl BGT Defence, ВПУ Mk.41. Основная многофункциональная РЛС и другие датчики будут размещены в интегрированной мачте. Корабль получит современные тактические каналы передачи данных, систему спутниковой связи, корпусную ГАС и ГАС с пассивной буксируемой антенной.

Как сообщал ЦАМТО в августе 2017 года Японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) объявило о выборе компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) основным подрядчиком создания проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX. ATLA также выбрала Mitsui Engineering and Shipbuilding Company основным субподрядчиком для реализации проекта. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.), что на 25 млрд. йен дешевле, чем обычный современный эсминец.

Предложение MHI было признано лучшим по сравнению с представленным Mitsui и Japan Marine United Corporation. Тем не менее, еще в феврале ATLA заявила, что остальные участники получат долю работ при постройке новых эсминцев для предотвращения закрытия судостроительных компаний и потери производственных мощностей. ATLA сообщила, что MHI построит головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат.