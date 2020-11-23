Крупный астероид пройдет относительно близко от Земли 29 ноября

Сотрудники ресурса Asterank полагают, что в его недрах могут находиться полезные ископаемые на $17,4 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Астероид 153201 (2000 WO107) диаметром от 370 до 820 м 29 ноября пройдет мимо Земли на расстоянии, превышающем в 11 раз интервал между планетой и Луной. Эта информация изложена на сайте центра изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Этот астероид был открыт в ноябре 2000 года. Регулярные наблюдения за ним ведутся 17 лет. Небесное тело причислено к потенциально опасным для Земли объектам. По оценке NASA, 153201 приблизится к Земле на расстояние менее, чем до Луны, 1 декабря 2140 года.

Специализированный сайт Asterank включил 153201 в список более 600 тыс. астероидов с вероятно ценными ископаемыми. Сотрудники ресурса полагают, что недра этого объекта - никель, железо и кобальт - могут достигать стоимости $17,4 млрд. Гипотетическая прибыль от освоения оценивается в почти $726 млн.