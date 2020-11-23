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Интерфакс-АВН

Баку сообщает, что военные Азербайджана вошли в Агдам согласно трехстороннему заявлению по Карабаху

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Флаг Азербайджана над городом Шуши
Флаг Азербайджана над городом Шуши.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны Азербайджана

Баку. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Подразделения армии Азербайджана вступили в Агдамский район, сообщает в пятницу Минобороны Азербайджана.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, РФ и Армении, 20 ноября подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район", - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - заявил глава армянского правительства в фейсбуке.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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