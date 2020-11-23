Астероид стоимостью $17,4 млрд приблизится к Земле

Потенциально опасный астероид размером от 370 до 820 м. пролетит мимо Земли в конце ноября. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.

По его данным, астероид 153201 (2000 WO107) приблизится к нашей планете 29 ноября на расстояние не более 4 млн км. Для сравнения, расстояние между Луной и Землей составляет 384 тыс. километров. Однако астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.

Спектральный анализ показал, что астероид содержит никель, железо и кобальт. По оценкам базы данных Asterank, стоимость полезных ископаемых астероида составляет $17,4 млрд, сообщает передает «РИА Новости».

Asterank подсчитывает возможную выгоду на основе спектральной классификации астероидов и их размеров.

В августе ученые из NASA сообщили, что астероид 2018 VP1 пройдет в 384 тыс. км от Земли примерно в 18:30 мск 2 ноября. Вероятность того, что небесное тело войдет в атмосферу нашей планеты, оценивалась как 1:240, или 0,41%.