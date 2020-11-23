У части армянских ЗСУ-23-4 "Шилка", воевавших в Карабахе, не было локаторов

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе армянские войска использовали различные средства противовоздушной обороны. В основном, это были устаревшие системы, созданные в шестидесятые и семидесятые годы. Например, самоходная зенитная установка ЗСУ-23-4 "Шилка".

Причем, судя по репортажу, обнародованному каналом HetqTV, у части машин были демонтированы радиолокационные станции.

Как считают военные эксперты, это связано с тем, что армянская сторона из-за дефицита запасных частей испытывала проблемы с поддержанием в рабочем состоянии такого оборудования. К тому же, старые РЛС могли демаскировать место нахождения боевых машин и легко подавлялись помехами.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В некоторых странах, где "Шилкам" продлевают время эксплуатации, на ЗСУ устанавливают специальные прицельные станции с тепловизорами, телевизионными камерами, лазерными дальномерами. Вооружение усиливается ракетами с инфракрасными системами наведения.

Ничего такого на армянских самоходках не видно. Если бы такая модернизация была проведена, они могли бы более эффективно прикрывать наземные войска.

Дмитрий Лемешко