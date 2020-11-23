Войти
Вестник Мордовии

У части армянских ЗСУ-23-4 "Шилка", воевавших в Карабахе, не было локаторов

488
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе армянские войска использовали различные средства противовоздушной обороны. В основном, это были устаревшие системы, созданные в шестидесятые и семидесятые годы. Например, самоходная зенитная установка ЗСУ-23-4 "Шилка".

Причем, судя по репортажу, обнародованному каналом HetqTV, у части машин были демонтированы радиолокационные станции.

Как считают военные эксперты, это связано с тем, что армянская сторона из-за дефицита запасных частей испытывала проблемы с поддержанием в рабочем состоянии такого оборудования. К тому же, старые РЛС могли демаскировать место нахождения боевых машин и легко подавлялись помехами.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В некоторых странах, где "Шилкам" продлевают время эксплуатации, на ЗСУ устанавливают специальные прицельные станции с тепловизорами, телевизионными камерами, лазерными дальномерами. Вооружение усиливается ракетами с инфракрасными системами наведения.

Ничего такого на армянских самоходках не видно. Если бы такая модернизация была проведена, они могли бы более эффективно прикрывать наземные войска.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
Шилка
Похожие новости
15.09.2020
Российские разведчики отработали десантирование на учениях в Армении
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
16.06.2016
Объединённая система ПВО Армении и России: аргументы против пропаганды
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
22.05.2007
Российская экспозиция на "МИЛЕКС-2007" обойдется без премьер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 15:56
  • 103
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников