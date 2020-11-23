Войти
ТАСС

Испытания системы зажигания двигателя "Космокурса" могут начаться на следующей неделе

246
0
0
ООО "КосмоКурс"
ООО "КосмоКурс".
Источник изображения: community.sk.ru

По словам гендиректора компании, пока остаются вопросы по изготовлению деталей, поэтому срок испытаний может сдвинуться

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Космокурс" планирует приступить к испытаниям системы зажигания двигателя на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"У нас был производственный брак в самой системе зажигания. Мы переделали КД (конструкторскую документацию - прим. ТАСС), изготовили новые образцы, сейчас идет доработка. Если все получится, то на следующей неделе можем приступить к испытаниям", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, пока остаются вопросы по изготовлению деталей, поэтому срок испытаний может сдвинуться. "Мы постоянно ловим брак. Много сил потратили, много деталей изготовили повторно. Качество изготовления у наших подрядчиков не очень хорошее", - пояснил он, добавив, что подрядчиков компания тоже меняла.

"Космокурс" планирует в течение месяца приступить к гидравлическим испытаниям форсуночной головки двигателя. Поле их завершения компания приступит к 3D-печати двигателя, конструкторская документация к нему уже разработана.

В конце февраля Пушкин сообщал ТАСС, что испытания системы зажигания должны пройти в ближайшие два месяца. В конце мая гендиректор компании сообщил о переносе сроков испытания из-за пандемии коронавируса.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе. Его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте более 100 км. Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области. Автономные полеты капсулы планируются в 2023 году, вместе с ракетой - в 2024 году, автономные испытания ракеты - в 2024 году, комплексные - в конце 2024-начале 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.06.2009
Ташкентский авиазавод войдет в ОАК не ранее 2011 года
18.12.2008
В ГНПП "Сплав" проведены работы по адаптации РСЗО "Смерч" для использования в условиях индийского высокогорья
04.07.2008
Оборонный вектор содружества
27.12.2007
Начался второй этап формирования Атомэнергопрома – 9 ФГУПов преобразованы в ОАО
06.07.2007
Улан-Удэнский авиационный завод не будет выплачивать дивиденды за 2006 г.
22.12.2006
Предприятия космической отрасли Украины увеличат в 2006 г. объемы производства и реализации продукции до 1,7 млрд грн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 15:56
  • 103
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников