Испытания системы зажигания двигателя "Космокурса" могут начаться на следующей неделе

По словам гендиректора компании, пока остаются вопросы по изготовлению деталей, поэтому срок испытаний может сдвинуться

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Космокурс" планирует приступить к испытаниям системы зажигания двигателя на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"У нас был производственный брак в самой системе зажигания. Мы переделали КД (конструкторскую документацию - прим. ТАСС), изготовили новые образцы, сейчас идет доработка. Если все получится, то на следующей неделе можем приступить к испытаниям", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, пока остаются вопросы по изготовлению деталей, поэтому срок испытаний может сдвинуться. "Мы постоянно ловим брак. Много сил потратили, много деталей изготовили повторно. Качество изготовления у наших подрядчиков не очень хорошее", - пояснил он, добавив, что подрядчиков компания тоже меняла.

"Космокурс" планирует в течение месяца приступить к гидравлическим испытаниям форсуночной головки двигателя. Поле их завершения компания приступит к 3D-печати двигателя, конструкторская документация к нему уже разработана.

В конце февраля Пушкин сообщал ТАСС, что испытания системы зажигания должны пройти в ближайшие два месяца. В конце мая гендиректор компании сообщил о переносе сроков испытания из-за пандемии коронавируса.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе. Его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте более 100 км. Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области. Автономные полеты капсулы планируются в 2023 году, вместе с ракетой - в 2024 году, автономные испытания ракеты - в 2024 году, комплексные - в конце 2024-начале 2025 года.