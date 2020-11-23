«Выстрел» голосует за мир

Учебно-научный центр в Наро-Фоминске продолжает традиции колыбели нашего миротворчества. Фото со страницы Российской ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН в Facebook

К 45-летию создания миротворческих курсов ООН

Первые советские военные наблюдатели от СССР встали на вахту мира под голубым флагом ООН 25 ноября 1973 года в Органе ООН по наблюдениям за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП). Они были первыми миротворцами нашей страны. Это был важный дипломатический прорыв.

Группа насчитывала 36 офицеров: 18 миротворцев были размещены в зоне Суэцкого канала и 18 – на Голанских высотах. Они прошли Синайские пески, огонь и воду Суэцкого канала, ветры и снега Голанских высот. Можно сказать, что для миротворчества они «ничего не пожалели, мы даже сердце, как НЗ, не берегли».

Выполнение миротворческой миссии стало возможным благодаря усилиям нашей дипломатии. До этого в течение 25 лет наших военных наблюдателей в миротворческих миссиях ООН по разным причинам не было.

Легендарная группа

Группа быстро интегрировалась в международную миротворческую военную организацию (ОНВУП), ведь раньше большинство офицеров имело опыт работы за границей и участия в боевых действиях. Так, капитаны Г. Бубнов, А. Батов, А. Исаенко, Б. Лобанов уже были награждены медалью «За боевые заслуги», а капитан В. Решетников получил орден Красной Звезды.

В легендарную группу входили 20 участников боевых действий, 16 человек принимали участие в трех воздушных мостах на Ближний Восток и имели опыт радиообмена на английском языке. Три человека окончили военную академию, один человек окончил Ташкентское общевойсковое училище, остальные имели высшее военно-специальное образование. Был один суворовец и один нахимовец. Многие офицеры группы владели разговорным арабским, подавляющее большинство были выпускниками Военного института иностранных языков.

Выписка из информационной сводки ОНВУП от 4 декабря 1973 года.

«В соответствии с резолюцией 340 Совета Безопасности от 25 октября 1973 года и после консультаций с членами Совета Безопасности Генеральный секретарь принял решение назначить в ОНВУП 10 дополнительных финских наблюдателей, 36 советских наблюдателей и 28 дополнительных наблюдателей США, прикомандированных соответствующими правительствами.

С прибытием этих 74 наблюдателей санкционированная численность и представительство военных наблюдателей из 17 государств-членов теперь выглядят следующим образом:

Аргентина – 8, Австралия – 6, Австрия – 12, Бельгия – 7, Канада – 20, Чили – 4, Дания – 12, Финляндия – 35, Франция – 25, Ирландия – 22, Италия – 8, Нидерланды – 15, Новая Зеландия – 5, Норвегия – 11, Швеция – 36. СССР – 36, США – 36. Всего – 298 миротворцев».

Из списка видно, что восемь стран были представителями НАТО.

Обратим внимание на пункт 2 резолюции 340:

«Совет Безопасности ООН предлагает Генеральному секретарю в качестве немедленного шага увеличить количество военных наблюдателей ООН на обеих сторонах».

Колыбель военного наблюдателя

Первые миротворческие курсы в СССР были созданы осенью 1975 года. До этого опыта подготовки миротворцев в нашей стране не было.

Миротворцев готовили в течение одного месяца на курсах «Выстрел» в Солнечногорске, а руководил ими до 1985 года Давид Драгунский, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза, автор книги «Годы в броне». Подбор кандидатов проводило Главное управление кадров МО. Оформлением и отправкой за рубеж занималось 10-е Главное управление Генерального штаба при содействии МИДа. Ветераны-миротворцы до сих пор добрым словом вспоминают полковника Сергея Миронычева, который много лет курировал миротворческое направление. Инструкторами на миротворческих курсах в Солнечногорске были бывшие военные наблюдатели первого призыва.

Проект программы курсов был создан с учетом анализа работы в зоне Суэцкого канала и на Голанских высотах, также был использован опыт подготовки миротворцев в Швеции и других странах. Основное внимание в программе уделялось военной и миротворческой терминологии английского языка, автомобильной подготовке, радиообмену, топографии, военному этикету, опознаванию боевой техники и самолетов, оформлению отчетной документации на английском языке.

Приведу некоторые заметки из своего полевого блокнота:

– Как правило, военный наблюдатель должен иметь звание капитана или майора.

– Умение читать топографические карты.

– Возможность бегло говорить, читать и писать по-английски. Английский – рабочий язык миссии.

– Быть очень хорошим водителем, иметь удостоверение.

– Иметь хорошее физическое здоровье.

– Боевой опыт или опыт боевой подготовки войск с целью надлежащей оценки или анализа ситуаций может быть полезным в работе военного наблюдателя ООН.

– Штабная подготовка или опыт штабной работы были бы полезной квалификацией.

Информационные материалы были направлены осенью 1974 года генерал-майору Ножину в Военный институт иностранных языков (ВИИЯ) для использования в учебном процессе. Помощь в пересылке материалов оказал легендарный Юрий Шевцов, который был старшим военным переводчиком в группе военных специалистов в Египте. Он переслал материалы дипломатической почтой.

Со временем подготовка военных наблюдателей в «Выстреле» достигла международного уровня. Миротворцы из многих стран обучались на курсах в Солнечногорске. Экзамены по английскому языку принимали преподаватели Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Кстати, миротворческие курсы и Военный институт иностранных языков можно назвать колыбелью нашего миротворчества, так как в прошлом веке большинство миротворцев были выпускниками «храма военной лингвистики». Позже Военный институт был включен в состав Военного университета Министерства обороны под названием «Факультет иностранных языков».

На курсах обучались даже американцы. Одного из них мы часто встречали на дипломатических приемах в египетском посольстве, поддерживали диалог.

Со временем усилиями миротворца Валерия Гергеля был создан Музей миротворческих операций ООН. В 1993 году музей посетил финский генерал Энсио Сииласвуо, имевший многолетний опыт миротворческой службы. Он передал на хранение в фонд музея свою книгу «На службе мира на Ближнем Востоке».

Миротворцы Советского Союза оказались разбросанными по городам и весям бывшей огромной державы. В своей книге «Российские ветераны о миротворчестве ООН» наш коллега Валерий Гергель пишет: «Нужно заметить, что первая группа советских миротворцев была интернациональной. В нее входили: русские, украинцы, татары, грузины и белорусы. Исходя из этого мы можем уверенно говорить о том, что участие этих бывших республик, а ныне государств в миротворческой деятельности ООН началось 25 ноября 1973 года».

На новом месте

В XXI веке курсы «Выстрел» закрыли, материальную базу и подготовку миротворцев перевели в Наро-Фоминск. В настоящее время подготовка российских военных наблюдателей ООН осуществляется в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации» (Наро-Фоминск Московской области). Летом 2017 года произошел важный прорыв – 15 женщин-офицеров прошли подготовку на миротворческих курсах. Многие из них побывали в миротворческих миссиях под флагом ООН и вернулись из командировки.

Наши миротворцы (более 3 тыс. офицеров) побывали в 30 (из 71) миссиях по всему миру.

Во всех странах быть миротворцами и носить голубой берет ООН весьма почетно!

Иногда ветераны-миротворцы посещают места подготовки военных наблюдателей: «Ветеранский десант Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН принял участие в выпускных мероприятиях курса подготовки военных наблюдателей ООН в Наро-Фоминске. Участник первой группы советских военных наблюдателей ООН в миссии на Ближнем Востоке (в 1973 году) Анатолий Иванович Исаенко рассказал, с чего началась современная история миротворческой деятельности нашей страны, и дал напутствие выпускникам курса достойно представлять Россию под флагом ООН».

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.