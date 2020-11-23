Ответ на 100 лет

Ядерная триада России перешла в цифровой формат

Традиционное совещание президента Владимира Путина с руководящим составом Минобороны и ОПК в Сочи стало одной из главных сенсаций этого года. Глава страны заявил, что в России завершается строительство нового – исключительно защищенного – пункта управления стратегическими ядерными силами. Объект стал более умным с точки зрения возможностей анализа ситуации, а также более помехоустойчивым с точки зрения доведения решения о применении оружия до командных пунктов и отдельных пусковых установок даже в случае нанесения по ним прямого ядерного удара.

После этого сообщения совещание перешло в закрытый режим. Нельзя сказать, что вопросы модернизации СЯС России носят сверхсекретный характер. По отрывочным заявлением военного руководства можно сделать вывод о том, что происходит. Тот же Владимир Путин как-то сказал, что каждый пятый рубль, потраченный на оборону с 2010 по 2020 год, из 22-триллионной программы перевооружения армии и флота пошел на развитие ракетно-ядерного щита страны. Это более 4 трлн руб.

В Минобороны утверждают, что к 2024 году в составе наземной группировки сил ядерного сдерживания не останется машин, произведенных во временна СССР, а уровень оснащенности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) современным вооружением и техникой составит 100%. Если взять данные на январь 2020 года по количественному составу наших сухопутных ядерных сил, то становится понятно, что страна будет выпускать минимум 25 баллистических ракет в год.

В морской составляющей СЯС за это время тоже прошла своя техническая революция. В стране начато серийное производство новых стратегических атомных подводных лодок типа «Борей-А». Первенец серии – «Князь Владимир» – поступил в состав флота в июне этого года. От первых трех кораблей 955-го проекта – подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» – он отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, частично построенными на электромоторах.

В этом году в небо поднялся и новый стратегический бомбардировщик Ту-160М. На нем стоит серийный двигатель улучшенной модели НК-32-02. Такие изделия не выпускались в России с момента распада СССР. Самолет несет новейшие стратегические крылатые ракеты большой дальности Х-101. В Минобороны говорят, что серийный выпуск машин начнется в 2023 году, при этом военное ведомство планирует приобрести не менее 50 таких ракетоносцев.

Появление Ту-160М в перспективе позволит создать и новый комплекс дальней авиации (ПАК ДА). На базе двигателя НК-32-02 будет вестись разработка двигателей для нового тяжелого транспортного самолета, который придет на смену Ан-124 «Руслан». Он станет сердцем и сверхзвукового пассажирского авиалайнера, возможность появления которого в 2018 году анонсировал Владимир Путин.

Стратегические ядерные силы – не самое дешевое удовольствие. Это оружие, которое, может быть, никогда не будет использовано, но сам факт его наличия гарантирует нам полную безопасность от любой внешней агрессии. Об этом говорится в утвержденных в этом году «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» – документе, объясняющем, при каких условиях и в каком масштабе Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия. Появление «Основ», нового сверхзащищенного командного пункта СЯС, а также заявления о модернизации и начале серийного производства новых компонентов ядерной триады говорит о том, что Россия выполнила программу глобальной ядерной модернизации. Мир от этого не стал лучше, но для нас точно безопасней в стратегическом масштабе.