Понять уроки истории и применить их на деле

Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: взгляд из прошлого. Конспект идейного наследия Русской императорской армии (XIX – начало ХХ вв.). В 2 т. – М.: Кучково поле, 2020. – 1680 с.

Двухтомная монография – новая работа известных отечественных специалистов по войне будущего Игоря Попова и Мусы Хамзатова. В определенном смысле она стала продолжением их предыдущей книги «Война будущего: концептуальные основы и практические выводы», вышедшей в свет в 2016 году и уже выдержавшей три переиздания.

Авторы охарактеризовали тогда свое исследование как очерки стратегической мысли. Жанр очерков позволил им сосредоточиться на наиболее сложных, противоречивых, неоднозначных или неисследованных аспектах и ракурсах феномена войны будущего. События последних лет, характер и специфика современных военных конфликтов, имеющих место в разных уголках земного шара, в том числе в непосредственной близости от границ России, убедительно свидетельствуют о жизненности идей и концепций, сформулированных в монографии «Война будущего: концептуальные основы и практические выводы».

Новое исследование Игоря Попова и Мусы Хамзатова, посвященное осмыслению феномена войны будущего, имеет исторический ракурс. Авторы обратились к богатейшему наследию военной мысли Русской императорской армии XIX – начала ХХ века. В фокусе их внимания – мысли и идеи отечественных и зарубежных политиков, военачальников, дипломатов, общественных деятелей прошлого, посвященные анализу сущности войны, прогнозированию характера и особенностей войн будущего. С вершины наших сегодняшних знаний мы имеем возможность не только отдать должное творческому гению военных деятелей прошлого, но и оценить их способность заглянуть в далекое будущее.

Намеренно отказавшись от традиционного формата сборника военно-исторических материалов, Попов и Хамзатов ориентировались не на громкие имена полководцев и государственных деятелей прошлого, а на интересные, нестандартные, оригинальные идеи и мысли, которыми чрезвычайно богата отечественная военная мысль XIX – начала ХХ века. Авторы собрали в одном труде фрагменты работ выдающихся политиков, военачальников, дипломатов, экономистов и общественных деятелей прошлого, посвященных осмыслению сущности войны, прогнозам на будущее. Вместе с тем в двухтомнике приводятся и фрагменты публикаций отдельных малоизвестных отечественных авторов, отличающихся оригинальностью изложения материала, глубиной погружения в описываемую проблему, новизной подходов.

Особое достоинство новой книги Попова и Хамзатова – выбранный ими необычный для книги, но привычный для высшей школы формат конспекта. Критический анализ и осмысление многочисленных трудов, исследований и статей выдающихся военных деятелей прошлого позволил им систематизировать отдельные фрагменты из этих работ по четырем крупным блокам: сущность войны, военное строительство, военная наука и военное искусство, руководство и управление вооруженными силами.

Формат конспекта, к которому прибегли авторы, дал возможность собрать вместе более 1300 ярких афоризмов и крылатых фраз, которые по праву можно назвать бриллиантами отечественной военной мысли. В этом смысле книга – настоящая энциклопедия идейного наследия Русской императорской армии.

Самое главное: все афоризмы имеют настолько глубокий смысл и носят настолько универсальный характер, что даже сегодня воспринимаются столь же актуально, как и полтора-два столетия назад. Так, в 1879 году один из наиболее ярких отечественных военных деятелей, генерал от инфантерии Михаил Драгомиров в своем «Учебнике тактики» мудро писал: «Руководитель… должен радоваться малейшим проблескам оригинальной мысли, уметь поддерживать и развивать их». Через несколько лет в другой работе он, основываясь на собственном опыте внедрения новых идей в армии, философски отмечал: «Вы неминуемо должны встретить сопротивление, если только идете против рутины». Такой подход знаменитого белого генерала и через 100 лет воспринимается как напутствие на будущее.

Гениальность идей великих деятелей прошлого становится явной только со временем. Многие выводы из работ подданного Российской империи, банкира и общественного деятеля Ивана Блиоха казались его современникам пустыми фантазиями. В конце XIX века он делал прогнозы о неизбежности появления в арсеналах передовых государств мира танков, подводных лодок и самолетов. С поражающей воображение точностью он предсказал жестокий и кровавый характер Первой мировой войны и говорил о неизбежности наступления вслед за ней Второй мировой войны.

Справедливости ради следует отметить, что Иван Блиох не был гением-одиночкой, но он смог воодушевить и сплотить под своим руководством большой коллектив наиболее авторитетных и талантливых военных авторов не только современной ему России, но и Европы. И такой подход дал свой результат. В 1898 году вышел шеститомный труд Блиоха «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях». Сделанный в этой работе анализ феномена войны будущего по широте мысли, глубине умозаключений, профессионализму выводов заслуживает самого серьезного и внимательного изучения и сегодня. Вплоть до настоящего времени в научном и методологическом отношениях этот многотомный труд остается непревзойденным образцом комплексного военно-теоретического труда, не имеющего аналогов ни у нас в стране, ни за рубежом.

Особое место в книге «Война будущего: взгляд из прошлого» занимают тематические слайды Игоря Попова и Мусы Хамзатова, которые фактически являются неотъемлемой частью конспекта идейного наследия Русской императорской армии. Более 260 слайдов средствами графики передают основные авторские умозаключения, выводы и прогнозы характера военного конфликта будущего, основанные на анализе опыта войн и вооруженных конфликтов давнего прошлого. Нельзя не согласиться с авторами, что для военного профессионала смысл изучения военной истории заключается в извлечении выводов и уроков на будущее.

Эту мысль ярко выразил генерал от инфантерии Аркадий Скугаревский: «Тот, кто сумеет действительно понять уроки истории и применить их на деле, кто предугадает будущее развитие известного вопроса и подготовится к решению его, кто поймет характер применения военного искусства в следующей войне, тот может надеяться на успех». Таков завет талантливого отечественного военного теоретика и историка нынешнему поколению военачальников.

В качестве потенциальной аудитории своей новой книги авторы видят ответственных сотрудников органов высшего государственного и военного управления, прежде всего Минобороны, Министерства иностранных дел РФ, других отечественных силовых ведомств и структур, а также руководящий состав Вооруженных сил и предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Двухтомник будет полезным интеллектуально-справочным пособием для военных ученых и специалистов, преподавателей и экспертов, политологов и журналистов, профессионально занимающихся изучением и освещением проблем национальной и военной безопасности Отечества, а также для слушателей высших военно-учебных заведений.

Дмитрий Литовкин