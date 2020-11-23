Америка требует исключительного подхода

Вашингтон настаивает на праве применить ядерное оружие первым

Помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению, доктор наук по международным отношениям Кристофер Форд 12 ноября выступил на Конференции по ядерному оружию и международному праву в современную эпоху, организованной Нью-Йоркской ассоциацией адвокатов в режиме онлайн. Стенограмму его выступления распространила в пятницу пресс-служба Государственного департамента США. В своей речи ученый дал характеристику позиций, занимаемых в ядерных вопросах США, Россией и Китаем.

ПУШИСТАЯ АМЕРИКА

Естественно, в первую очередь дипломат оценил позицию США. Он отметил, что среди стран, владеющих ядерным оружием, Вашингтон предлагает наиболее приемлемую модель транспарентности и ясности на ядерной арене. Подходы Америки к развитию ядерных арсеналов находятся в явном противоречии с теми странами, которые настаивают на том, что для обладания ядерным оружием не существует юридических и моральных оснований.

Форд напомнил о том, что Международный суд оставляет открытым вопрос о возможности законного применения ядерного оружия, ссылаясь на то, что оно может применяться только в крайних обстоятельствах для обеспечения самообороны, когда на карту поставлено само выживание государства. «Примечательно, и это не случайно, что в ядерной доктрине США уже давно декларируется, что применение ядерного оружия действительно может иметь смысл только в экстремальных обстоятельствах. Декларативная политика США коренится в коллективной обороне, от самых страшных угроз, и в связи с защитой жизненно важных интересов не только самих Соединенных Штатов, но и наших многочисленных союзников и партнеров, то есть многочисленных демократий Североатлантического и Тихоокеанского регионов, которые полагаются на США», – заявил Форд и добавил, что «расширенное» ядерное сдерживание необходимо для их собственной безопасности и, возможно, даже для их дальнейшего существования в качестве независимых и суверенных государств.

Соединенные Штаты также признают действие Международного гуманитарного права (IHL, МГП) в приложении к любому потенциальному применению ядерного оружия. И американская доктрина, и политическое руководство, занимающееся ядерными проблемами, подчеркнул Форд, уже давно ясно дали это понять остальному миру. Кроме того, в ядерном планировании и в решении оперативных вопросов активное участие принимают военные и гражданские юристы МО, которые обеспечивают строгое соответствие указаний руководства соответствующих ведомств законам войны. Все военнослужащие ВС США также связаны единым военным кодексом, в соответствии с которым они обязаны отказываться от выполнения приказов своих командиров, которые являются прямым нарушением военного законодательства.

Вашингтон сформировал многочисленные доктринальные и процедурные гарантии, включая аналитические обзоры и консультации юристов, во всех своих военных операциях. Политика США в области ядерного оружия не является исключением из этого общего правила. В более широком контексте в отношении использования ядерных сил, основной целью которых является сдерживание агрессии вероятных противников, США занимают твердые моральные и правовые позиции, обеспечивающие осторожный и многогранный подход к формулированию и реализации политики применения ядерного оружия.

АГРЕССИВНАЯ РОССИЯ

Однако если в отношении ядерных позиций Америки не существует никаких вопросов, подчеркнул Форд, то по поводу политики России в этой области возникают определенные причины для беспокойства американских политиков и администраторов. Москва, конечно, утверждает, что ее доктрина соответствует международному праву и что ее ядерные вооружения существуют и развиваются только для обеспечения национальной безопасности и сдерживания агрессоров. Кремль также заявляет о том, что свой ядерный арсенал он будет применять только в крайних случаях, когда будет существовать реальная угроза самому существованию Российского государства. «Остается надеяться, что так оно и есть», – заметил дипломат.

Но, по его словам, заявления российских политиков и военных говорят о том, что они могут ответить тотальным применением ядерного оружия, если зафиксируют хотя бы одну приближающуюся к границам России баллистическую ракету, независимо от того, будет она нести обычные или ядерные боеголовки, будет ее целью город, военный объект или совершенно пустой участок пустыни или леса. Это еще усугубляется тем фактом, указывает помощник, что Россия обладает огромным арсеналом баллистических ракет, способных нести как обычные, так и ядерные боеголовки, и совсем не очевидно, что за возникшей угрозой нанесения ядерного или любого другого удара, не последует немедленный ответ, и любое ракетное нападение всегда будет соответствовать принципам необходимости и будет соразмерно правилам ведения и разрешения вооруженных конфликтов.

Еще одна озабоченность Америки связана с тем, что Россия ведет разработку атомных подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», которые, по официальным заявлениям военных, будут нести многомегатонные ядерные боеголовки, и в случае начала боевых действий они будут запускаться с подводных лодок и другими способами через океан, вызывая огромные волны, в результате будут затопляться прибрежные города США, возникнет хаос радиоактивных цунами.

Впервые о создании автономного подводного аппарата «Посейдон» президент России Владимир Путин заявил в ежегодном Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, что стало ответом на развертывание США систем ПРО. Тогда он сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и другие военные объекты. Отмечалось, что эти аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания.

А в начале февраля прошлого года Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата «Посейдон». «Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия «Посейдон», – обратился он к министру обороны Сергею Шойгу в ходе встречи с главами МИДа и Минобороны. Президент также проявил желание в ходе предстоящей серии совещаний по исполнению гособоронзаказа в Сочи ознакомиться с тем, «как идет работа» по данному проекту.

Стратегическая концепция России по применению ядерного оружия, как заявил Форд, вызывает серьезные вопросы, в какой степени она может быть использована в соответствии с применимыми международно-правовыми нормами и принципами.

Он также коснулся вопросов, которые могут возникнуть в связи с так называемой системой «Периметр». Эта система, называемая на Западе «Мертвая рука», как утверждают некоторые СМИ, была построена в России в 1980-х годах. Ее существование и тот факт, что она до сих пор находится на вооружении, в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев. Эта система предназначена для нанесения удара возмездия и способна автоматически запустить все оставшееся после атаки ядерное оружие России, когда командные пункты управления ядерными силами утратили связь с Генеральным штабом в ядерном конфликте.

«Может ли Россия защищать такую систему как нечто большее, чем просто мстительное и варварское зеркальное видение апокалиптического возмездия? На заседании сегодня утром губернатор штата Калифорния Джерри Браун отметил, что важнейшая концепция верховенства права основывается на обоюдном и согласованном понимании ценностей и принципов. Я не спорю с этим, но в этом свете особенно тревожен тот факт, что российские специалисты и официальные лица в другой сфере, в частности в киберпространстве, недавно начали открыто ставить под сомнение применимость принципов МГП к сложностям современного вооруженного конфликта. Российские эксперты высказали предположение, что было бы бесполезно даже пытаться применять это право там, где трудно провести различие между гражданскими и военными субъектами. Однако что означает это опасное понятие в контексте ядерного оружия для страны, которая строит и поддерживает такие ядерные инструменты, как «Посейдон» и «Периметр»? Разве это не вызывает реальных вопросов о том, дадут ли себе русские труд следовать каким-либо правовым принципам при проведении ядерных операций?» – заключил свои рассуждения о России помощник госсекретаря.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ КИТАЙ

Относительно Пекина Форд заявил, что также нельзя более оптимистично рассматривать и ядерную политику КНР, «несмотря на ханжеский морализм пекинской добродетели», сигнализирующей о якобы следовании политике «минимального сдерживания» и неприменения первыми ядерного оружия. Одна из причин беспокойства Америки заключается просто в том, что КНР чрезвычайно непрозрачно декларирует свою ядерную позицию и доктрину и быстрыми темпами наращивает свой ядерный потенциал, объемы и разнообразие ядерного арсенала, а также отвергает все призывы участвовать в диалоге по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами и Россией.

Пекин большую часть своей предполагаемой ядерной политики основывает на заявлениях о неприменении первым ядерного оружия. Однако только немногие страны серьезно воспринимают все эти заявления. Ядерная политика Поднебесной не исключает возможности инициирования дестабилизирующих действий с применением ядерного оружия против другой ядерной державы в кризисных условиях, есть основания полагать, что КНР может ее радикально пересмотреть. Даже если официальные лица КНР на самом деле имеют в виду то, что они утверждают о своих намерениях в условиях мирного времени, нет никаких оснований полагать, что Пекин будет воздерживаться от применения, такого оружия, если он будет терпеть поражение в обычном конфликте.

«Что же касается его мнимой политики «минимального сдерживания», то в китайском обиходе это выражение имеет поразительно неопределенный смысл и, таким образом, никоим образом не успокаивает. В конце концов, нынешнее наращивание ядерного потенциала КНР происходит в стратегическом контексте, в котором ядерные угрозы Пекину, исходящие со стороны Москвы и Вашингтона, резко упали. В общей сложности Россия и Америка с момента окончания холодной войны сократили свои ядерные арсеналы более чем на 60 тыс. боеголовок», – заявил Форд.

Он также заметил, что страна, выступающая за «неприменение первой» и за «минимальное сдерживание», «была бы счастлива при таких обстоятельствах значительно уменьшенной ядерной угрозы ограничить или даже соответственно сократить свой собственный арсенал». Однако Поднебесная, несмотря на существенное сокращение ядерных сил, развернутых против нее, все также интенсивно расширяет свой ядерный арсенал. Все это, по убеждению дипломата, «должно глубоко обеспокоить разоруженческое сообщество, которое должно присоединиться» к США, занять более жесткую позицию в отношении ядерной доктрины Пекина и потребовать от него гораздо большей ясности и прозрачности.

Заключая свое выступление, Форд заявил, что если все заинтересованные стороны действительно хотят создать «более безопасный, разумный и устойчивый мирный мир – мир, в котором никому больше не придется беспокоиться» о ядерной угрозе и выживании, то «необходимо серьезно отнестись к вопросам безопасности и более детально, чем это обычно делается в подобных случаях, рассмотреть ядерные позиции и политику в их реальных деталях».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»