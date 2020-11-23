В Минобороны Армении назвали заявления бывшего военного инспектора не соответствующими действительности

Но содержащими гостайну

Ереван. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Армении выступило с опровержением заявлений бывшего главного военного инспектора страны генерал-полковника Мовсеса Акопяна о неправильной подготовке к конфликту в Нагорном Карабахе.

В распространенном ведомством тексте опровержения говорится, что "заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну".

В Минобороны заявили, что Акопян своим выступлением на пресс-конференции обнародовал данные о структуре ВС, что является государственной тайной.

В ведомстве назвали неверными утверждения о том, что самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов, а комплексы "Оса" не применялись, в то время как этими системами было сбито 62 азербайджанских беспилотника. В Минобороны также заявили, что мобилизация в период войны была проведена в полном объеме и в соответствии с законом.

Как сообщалось, обвинивший премьер-министра Армении Никола Пашиняна в неправильной подготовке к конфликту Акопян допрошен в Специальной следственной службе.

Ранее генпрокуратура Армении заявила, что отправила видеозапись с пресс-конференции Акопяна в Специальную следственную службу для подготовки материалов по статьям 180-181 УК Армении (хищение предметов, имеющих особую ценность и хищение, совершенное с использованием компьютерной техники).

Ранее в четверг Акопян, ушедший в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции о том, что информационный центр министерства обороны Армении во время боевых действий в Нагорном Карабахе распространял стопроцентную ложь, а развал армии начался после назначения Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС.

Он также заявил, что решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным, мобилизация в Карабахе была осуществлена на 78%, в Армении - на 52%, кроме того, секретным решением было сокращено пять полков.

Кроме того, генерал заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром. "Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал Акопян.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает безосновательными обвинения Акопяна.

"Премьер Армении считает все обвинения господина Акопяна в свой адрес вымышленными и нелепыми. Эти обвинения изучаются на предмет ложного доноса, после чего будет принято решение", - написала пресс-секретарь премьера Мане Геворкян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, заявлениями Акопяна должны заняться правоохранительные органы.