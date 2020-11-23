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Известия.ru

Джонсон пообещал оснастить армию Великобритании лазерным оружием

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/George Cracknell Wright

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пообещал разработать лазерное оружие для вооруженных сил государства. Об этом сообщает в четверг, 19 ноября, издание The Independent.

Он отметил, что замена традиционного оружия энергетическим поможет решить проблему с заканчивающимися боеприпасами и что лазеры относятся к «технологиям, которые революционизируют войну».

«Наши боевые корабли и боевые машины будут обладать энергетическим оружием, уничтожающим цели неиссякаемыми лазерами. Для них фраза «закончились боеприпасы» станет лишней», — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что его пакет модернизации системы обороны «положит конец эпохе отступления» и повысит возможности британских вооруженных сил. Вместе с тем на подобные преобразования потребуется £16,5 млрд (около 1,66 трлн рублей).

В свою очередь, лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер поддержал инициативу Джонсона.

«Мы приветствуем это дополнительное финансирование наших сил обороны. И мы согласны с тем, что жизненно важно положить конец тому, что премьер-министр назвал, я бы сказал, полным отсутствием самосознания, эрой отступления», — сказал Стармер.

В сентябре военная разведка Великобритании предупредила, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.

В августе стало известно, что минобороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках программы по модернизации вооруженных сил.

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Великобритания
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Ядерный щит
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