Россия развивает морские беспилотные технологии

Беспилотные морские аппараты становятся все более востребованы для гражданских и военных целей. Ведомства с нарастающей интенсивностью заказывают разработку беспилотников и живо интересуются уже имеющимися образцами. Так на сайте госзакупок Минпромторг России разместил тендер стоимостью 500 млн рублей на разработку к 2024 году подводного необитаемого аппарата повышенной автономности.

Согласно опубликованным сопроводительным документам, достичь увеличения длительности и дальности плавания аппарата планируется за счет воздухонезависимой энергетической установки на базе водородно-кислородного аккумулятора. Опытно-конструкторские работы в рамках гособоронзаказа должны быть завершены в октябре 2023 года, ориентировочные сроки внедрения нового аппарата - 2024-2025 годы.

Согласно документации, перспективный морской робот с диаметром корпуса до 300 мм будет оснащен гидроакустическим комплексом и средствами радиосвязи. Он должен автономно работать не менее 24 часов на глубине до 1000 метров, развивать максимальную скорость под водой не менее 2,5 м/с, автоматически обходить препятствия, выполнять съемку поверхности дна и объектов на акваториях с плотностью воды 1000 - 1054 кг/м3, а также измерять параметры среды (температуру, скорость звука, давление) во всем диапазоне рабочих глубин погружения.

Подводный беспилотник предполагается к использованию в интересах Военно-морского флота, других силовых ведомств, а также гражданских заказчиков.

В настоящее время, Объединенная судостроительная корпорация ведет ОКР «Перспектива «Р» - автономные необитаемые подводные аппараты с возможностью выпуска/приема с существующих и перспективных подводных носителей. Согласно годовому отчету корпорации за 2019 год, срок завершения этих работ - 2025 год.

В мае 2020 года дна Марианской впадины достиг глубоководный беспилотный аппарат «Витязь», разработанный по линии Фонда перспективных исследований. Предполагается дальнейшая доработка данного беспилотника и его передача Тихоокеанскому флоту. Также фонд ведет разработку беспилотного подводного аппарата «Сарма» с автономностью до трех месяцев.

Кроме того, завершаются работы по созданию ядерной подлодки-беспилотника «Посейдон». Считается, что носителями «Посейдонов» будут атомные подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск».

Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников заявлял, что в настоящее время Военно-морской флот России в развитии кораблестроения делает упор на безэкипажные средства. «Мы идем серьезными шагами для выполнения программы кораблестроения до 2050 года. Все корабли обладают современным вооружением. «Главный упор делается на безэкипажные средства», —сказал он. — Это безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты, робототехнические средства, которые выполняют задачи под водой. Мы делаем ставку на эти средства, вооружения и военную технику».