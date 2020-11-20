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Техкульт

Пилот реального истребителя впервые сразился с виртуальным противником

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Две американские компании сообщили о завершении первого в мире воздушного боя между реальным пилотом и виртуальным истребителем, управляемым искусственным интеллектом. Данный эксперимент – это первый шаг на пути к поставке аналогичной технологии пилотам-истребителям ВВС США, которая позволит им «сражаться» с виртуальными противниками, используя дополненную реальность.

Концепция поможет значительно снизить затраты на подготовку к воздушному бою, не вступая в реальный контакт с самолетами противника. В эксперименте участвовали экспериментальный самолет Freeflight Composites Berkut 560 и смоделированный с помощью технологии Tactical AI EpiSci китайский истребитель-невидимка 5-го поколения J-20. Необычный поединок проходил в аэропорту Камарилло, штат Калифорния.

[media-title]Поединок в ДР

Основой EpiSci стала программа Alpha Dogfight, разработанная Управлением DARPA. С ее помощью в кабину можно внедрить симуляцию, управляемую искусственным интеллектом, которая ранее применялась только на традиционных наземных тренажерах. В виртуальном воздушном бою использовалась бортовая тактическая система дополненной реальности ATARS, которая включает в себя системы отображения данных и управления, необходимые для визуализации объектов дополненной реальности, а затем для взаимодействия этой виртуальной картинки с окружающей средой, как если бы она была настоящей.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-20
Компании
DARPA
Проекты
AI
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