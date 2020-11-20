Toyota запатентовала технологию дронов-заправщиков

Дрон-заправщик

Компания Toyota запатентовала автономного дрона для дозаправки и подзарядки автомобиля, у которого внезапно опустел топливный бак или аккумулятор.

Пока неясно, будет ли система работать, только когда автомобиль в покое. На патентных чертежах дрон изображен в непосредственной близости от авто, которое он заправляет, и это может означать, что транспортное средство неподвижно. Но это всего лишь патентный рисунок. В описании утверждается, что теоретически система применима к автомобилям на любом стандартном топливе. Также подробно описан метод, с помощью которого можно повысить эффективность движения машины в тандеме с дроном: следует делать кратковременные остановки для заправки на маршруте, прежде чем дрон опустеет и отправится заряжаться сам.

Дрон-заправщик

Чтобы находить пострадавших, нуждающихся в дозаправке, в дрон вшит навигатор GPS и датчик приближения для поиска крышки бензобака или порта подзарядки. В описании не упомянуто, придется ли водителю принимать непосредственное участие в работе системы. Возможно, придется открыть крышку топливного бака или порт подзарядки, так как на различных авто они устроены по-разному. К сожалению, о времени выхода этой технологии на широкий рынок пока ничего не известно.