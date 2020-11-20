В НИТУ «МИСиС» улучшили технологию 3D-печати авиакосмических композитов за счет отходов нефтедобычи

Ученые НИТУ "МИСиС" усовершенствовали технологию 3D-печати из алюминия, добившись повышения твердости изделий в полтора раза. Разработанная наноуглеродная добавка к алюминиевому порошку, полученная из продуктов переработки попутного нефтяного газа, позволит повысить качество авиакосмических композитов, напечатанных на 3D-принтере.
Сегодня основная сфера применения 3D-печати из алюминия - это создание высокотехнологичных деталей для авиационной и космической промышленности. Наличие даже малейших дефектов в печатных конструкциях имеет критически важное значение для безопасности создаваемой техники. По словам ученых НИТУ "МИСиС", основным риском возникновения таких дефектов является высокая пористость материала, вызванная, в том числе, качествами исходного алюминиевого порошка.
Для обеспечения равномерной и плотной микроструктуры печатных изделий ученые лаборатории MISIS Catalis Lab предложили добавлять в алюминиевый порошок углеродные нановолокна. Использование этой модифицирующей добавки позволяет обеспечить низкую пористость материала и повышение его твердости в полтора раза.
Разработанная научным коллективом технология синтеза наноуглеродных добавок включает в себя методы химического осаждения, ультразвуковой обработки и ИК-термообработки.
Исследование проводилось совместно со специалистами Института катализа СО РАН. В дальнейшем научный коллектив планирует определить оптимальные условия селективного лазерного плавления новых композиционных порошков, а также разработать технологию постобработки и промышленного использования синтезированных изделий.
Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Composites Communications.